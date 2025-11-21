Подмосковные фигуристы-любители выступят на новом фестивале «Хрустальный лёд»

21 ноября 2025, 16:32

оригинал Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО

В Подмосковье впервые пройдёт фестиваль по фигурному катанию «Хрустальный лёд». Об этом сообщили в пресс-службе Министерства культуры и туризма Московской области.





Художественным руководителем проекта выступит чемпион мира, режиссёр, хореограф-постановщик театрализованных ледовых представлений Илья Авербух. Развивая подмосковные парки и насыщая их событийной программой, в регионе активно создают новые форматы мероприятий.

«В преддверии зимнего сезона мы объявляем о старте уникального проекта – фестиваля «Хрустальный лёд». Он позволит жителям стать не просто зрителями волшебного новогоднего представления, а его непосредственными участниками, показать свой талант», – сказал министр культуры и туризма региона Василий Кузнецов.

«В разгар новогодних каникул нас ждёт настоящее погружение в сказку. Впервые в Московской области пройдёт фестиваль фигурного катания, который раскроет новые таланты, подарит зрителям вдохновение и атмосферу ледовых чудес», – сказала директор АНО «МосОблПарк» Ксения Васильева.

«Это отличная возможность для фигуристов-любителей заявить о себе, получить оценку профессиональных спортсменов мирового уровня, познакомиться с миром ледового спорта. Приглашаем к участию всех желающих и, конечно, ждём встречи со зрителями», – отметил Илья Авербух.