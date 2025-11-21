Подмосковные фигуристы-любители выступят на новом фестивале «Хрустальный лёд»
В Подмосковье впервые пройдёт фестиваль по фигурному катанию «Хрустальный лёд». Об этом сообщили в пресс-службе Министерства культуры и туризма Московской области.
Художественным руководителем проекта выступит чемпион мира, режиссёр, хореограф-постановщик театрализованных ледовых представлений Илья Авербух. Развивая подмосковные парки и насыщая их событийной программой, в регионе активно создают новые форматы мероприятий.
«В преддверии зимнего сезона мы объявляем о старте уникального проекта – фестиваля «Хрустальный лёд». Он позволит жителям стать не просто зрителями волшебного новогоднего представления, а его непосредственными участниками, показать свой талант», – сказал министр культуры и туризма региона Василий Кузнецов.
Оставить заявку на участие в фестивале можно на сайте до 15 декабря 2025 года. Выступить на льду смогут подмосковные фигуристы-любители в трёх возрастных категориях: 10-14, 15-20 лет, а также 21 год и старше.
«В разгар новогодних каникул нас ждёт настоящее погружение в сказку. Впервые в Московской области пройдёт фестиваль фигурного катания, который раскроет новые таланты, подарит зрителям вдохновение и атмосферу ледовых чудес», – сказала директор АНО «МосОблПарк» Ксения Васильева.
На отборочном этапе участники могут попробовать свои силы в одной из четырёх номинаций: «Одиночное мужское катание», «Одиночное женское катание», «Танцы в паре» и «Групповое катание». Финалисты покажут номера на гала-концерте фестиваля, где определят победителя.
Выступления конкурсантов будут оценивать Илья Авербух, Оксана Домнина, Роман Костомаров и другие профессиональные фигуристы. Каждое мероприятие проекта будут завершать специально подготовленным для фестиваля ледовым спектаклем Авербуха «Зимние сказки Подмосковья».
«Это отличная возможность для фигуристов-любителей заявить о себе, получить оценку профессиональных спортсменов мирового уровня, познакомиться с миром ледового спорта. Приглашаем к участию всех желающих и, конечно, ждём встречи со зрителями», – отметил Илья Авербух.
Очный этап фестиваля будет проходить с 2 по 10 января и завершится масштабным гала-концертом 17 января 2026 года. На нём определят победителей и вручат призы.