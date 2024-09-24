Финал конкурса «Воспитатель года России» собрал в Подмосковье 87 участников

Фото: пресс-служба Минобразования МО
В Доме правительства Московской области торжественно открыли заключительный этап XV Всероссийского конкурса «Воспитатель года России 2024». Об этом рассказали в пресс-службе Минобразования Подмосковья.
«Рада приветствовать у нас в Подмосковье лучших воспитателей России. 87 педагогов со всей страны приехали к нам в регион на заключительный этап конкурса. Желаю всем финалистам удачи, успехов и только побед», – обратилась к участникам мероприятия вице-губернатор Московской области Людмила Болатаева.В финал конкурса вышли лучшие представители сферы дошкольного образования. Это воспитатели, логопеды, музыкальные руководители, инструкторы по физкультуре, дефектологи, педагоги-психологи и педагоги дополнительного образования. У всех стаж работы – более трёх лет.
В прошлом году конкурс выиграла Дарья Глебова из детсада №86 «Звёздочка» Дмитровского городского округа. Благодаря этому финал юбилейного конкурса проводится в Московской области.
«Желаю всем коллегам профессионального роста, независимо от результата. Ведь уже сейчас они открыли перед собой просто огромные горизонты, и теперь всё зависит только от них», – сказала Дарья.В этом году Подмосковье представляет инструктор по физической культуре детского сада №14 «Дельфинята» из Коломны Станислав Литвинов.
«Ценность конкурса всероссийского формата очень велика из-за знакомства с лучшими коллегами из каждого уголка России. Интересно посмотреть, как люди работают в других регионах, перенять у них опыт», – сказал Литвинов.Первый тур финального этапа состоит из двух испытаний: педагогического мероприятия с детьми и просветительского мероприятия с родителями. Второй включает мастер-классы, брифинги и блицтурнир. По итогам испытаний определятся победители и призёры конкурса.
Награждение состоится 5 октября в Государственном Кремлёвском дворце. Помимо звания «Воспитатель года России», победитель получит денежный приз в 200 тыс. рублей.
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Лора Луганская