В России создали Всероссийский родительский комитет

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Всероссийский родительский комитет при Минпросвещения создали в России, сообщил министр Сергей Кравцов, информирует РИА Новости.
Перед этим Кравцов в рамках общероссийского родительского собрания сообщал, что комитет создадут в ближайшее время.
Отмечалось, что родителям необходимо понимать вектор и стратегию того, что происходит в образовательной сфере и самим вовлекаться в процесс образования.
Поручение о создании Всероссийского родительского комитета дал президент РФ Владимир Путин в рамках конкурса «Это у нас семейное».
Ранее глава государства дал поручение о создании фонда по сохранению исторического облика Сергиева Посада. Кроме того, в городе появится вокзал.
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Отмечалось, что родителям необходимо понимать вектор и стратегию того, что происходит в образовательной сфере и самим вовлекаться в процесс образования.
Поручение о создании Всероссийского родительского комитета дал президент РФ Владимир Путин в рамках конкурса «Это у нас семейное».
Ранее глава государства дал поручение о создании фонда по сохранению исторического облика Сергиева Посада. Кроме того, в городе появится вокзал.
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Никита Кротов