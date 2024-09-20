В ДПМО наградили лауреатов регионального конкурса «Воспитатель года Подмосковья — 2024»

Степень загруженность дорог Московской области автотранспортом по состоянию на утро пятницы, 20 сентября, оценивается на четыре балла из десяти возможных, заторы отмечаются при движении по направлению к Москве на трёх федеральных трассах и пятнадцати шоссе, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры региона.