В ДПМО наградили лауреатов регионального конкурса «Воспитатель года Подмосковья — 2024»

Фото: пресс-служба администрации г. о. Химки
В Доме Правительства Московской области состоялась встреча с участниками финального этапа регионального конкурса «Воспитатель года Подмосковья — 2024». Заместитель министра образования Московской области Анна Гребцова вручила лауреатам именные дипломы, сообщает пресс-служба администрации г. о. Химки.
Елена Ищук, музыкальный руководитель дошкольного отделения «Тридцать первой школы» из городского округа Химки, стала одним из призёров конкурса.
Для участников провели дополнительное собеседование, по результатам которого будет выбран победитель регионального этапа конкурса «Воспитатель года Подмосковья — 2024». Во время мероприятия финалисты обменялись профессиональными знаниями и опытом.
Губернатор Московской области, Андрей Воробьёв, наградит лучших педагогов и воспитателей региона.
Читайте также:
В Подмосковье наградили более 90 специалистов лесного хозяйства
Губернатор Воробьёв вручил госнаграды подмосковным добровольцам отряда БАРС
Подмосковных журналистов пригласили на Всероссийский конкурс «СМИротворец»
«Встреча была для меня волнительной, долгожданной. Была рада встретиться с коллегами, поговорили, поделились опытом», — рассказала Ищук.
Для участников провели дополнительное собеседование, по результатам которого будет выбран победитель регионального этапа конкурса «Воспитатель года Подмосковья — 2024». Во время мероприятия финалисты обменялись профессиональными знаниями и опытом.
«Было очень интересно послушать коллег. Всегда приятно видеть единомышленников, которые не стоят на месте и постоянно развиваются», — поделилась Ищук.Победитель регионального этапа конкурса «Воспитатель года Подмосковья — 2024» будет объявлен на праздничном мероприятии, приуроченном ко Дню учителя. Оно пройдёт в Доме Правительства Московской области.
Губернатор Московской области, Андрей Воробьёв, наградит лучших педагогов и воспитателей региона.
Читайте также:
В Подмосковье наградили более 90 специалистов лесного хозяйства
Губернатор Воробьёв вручил госнаграды подмосковным добровольцам отряда БАРС
Подмосковных журналистов пригласили на Всероссийский конкурс «СМИротворец»
Дайана Хусинова