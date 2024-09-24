В Балашихе в 2027 году появится новый воспитательно-образовательный комплекс

Фото: пресс-служба Минстройкомплекса МО
В Балашихе построят воспитательно-образовательный комплекс со школой и детсадом. Объект будет расположен в микрорайоне Алексеевская роща, сообщили в пресс-службе регионального Минстройкомплекса.
«На территории образовательного комплекса разместится блок школы на 550 мест и детского сада на 200 мест. На прилегающей территории появятся спортивные и игровые площадки, места отдыха и прогулок малышей. Будет проведено комплексное озеленение. Открыть новый объект образования планируется в 2027 году», – говорится в сообщении.Как отметили в ведомстве, возведение комплекса включено в областную госпрограмму по строительству объектов социальной инфраструктуры. Сейчас завершена проработка земельного участка. Идёт подготовка конкурсной документации для определения подрядчика.
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Лора Луганская