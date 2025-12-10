Финал Международного чемпионата по битве роботов пройдет в Москве 13 декабря
Международный чемпионат по битве роботов продвигает инженерную мысль как ключевой фактор в развитии современных цифровых технологий.
Четыре отборочных этапа Чемпионата прошли в Пермском крае, а также в Московской, Ленинградской и Свердловской областях, собрав 112 команд со всего мира.
Сейчас более 20 миллионов зрителей посмотрели прямую трансляцию отборочных этапов, а свыше 20 тысяч человек посетили мероприятия на месте.
Финальный этап пройдет 13 декабря 2025 года при поддержке Правительства Москвы на территории кинопарка «Москино». В программе мероприятия запланировали три шоу-поединка битвы роботов в двух категориях: до 110 килограммов и мини-роботов до 1,5 килограммов.
Участниками финала станут 32 команды из десяти регионов России, а также иностранные команды из Индии, Китая, Туниса, Бразилии и Ирана. Команды РФ представляют ведущие образовательные учреждения, такие как МГТУ им. Н.Э. Баумана, МИСИС, МИРЭА, СПбПУ Петра Великого, РГСУ, Вавиловский университет и Высшую Школу Нефти.
