В Москве пройдёт ежегодный фестиваль креативных тюбингов «Mash на Горке»

10 декабря 2025, 08:33

Фото: Пресс-служба News Media Holding

В парке 50-летия Октября Москвы 13 декабря состоится ежегодный зимний фестиваль тюбингов «Mash на Горке».





В рамках мероприятия участники будут соревноваться в скорости спуска с горки на тюбингах, украшенных собственными руками. Победители в номинациях получат ценные призы.



Для гостей подготовят интерактивные зоны: Mash «Инструменты для создания новостей», где все желающие смогут погрузиться в работу журналиста, квесты, языковые челленджи, экспресс-конкурсы, фотозоны, DJ-сет и многое другое.





«В ДНК Mash — быть ближе к своей аудитории, радовать людей, создавать эмоции и новые традиции. Мы не ограничиваемся новостями — мы делаем живые городские события, которые объединяют разные поколения. "Mash на Горке" — один из таких проектов. Гостей ждут интерактивы, конкурсы, заезды и тот самый Mash-вайб: когда весело, шумно, интересно и по-семейному», — рассказала гендиректор Mash Надежда Гладченко.

«Это история про креатив, про живое общение и про то, что медиа могут быть чем-то большим, чем новостная лента, — точкой притяжения для семей, друзей и всего города», — пояснил Иксанов.