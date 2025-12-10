Подмосковный колледж представит лучшие управленческие практики в Беларуси
Управленческие команды колледжа «Подмосковье» вышли в финал международного конкурса управленческих практик «Эффективные подходы к управлению современным учреждением образования», который проводит «Академия образования» Республики Беларусь. Заключительный этап проведут 18–19 декабря в Минске, сообщает пресс-служба Министерства образования Московской области.
В финале примут участие две команды колледжа — «ПРОдвижение» и «Крылья добра». Команды будут публично презентовать и защищать свои управленческие практики в числе 31 команды-финалиста.
Конкурс открывает широкие возможности для демонстрации профессионального мастерства, внедрения инноваций в управлении учебными заведениями и популяризации успешного опыта среди образовательных организаций.
Ранее на дистанционном этапе конкурса представили рекордное количество заявок — 143 команды из учебных заведений Беларуси и России боролись за право попасть в финал.
«Мы искренне верим в успех наших педагогов и сердечно желаем блестящей защиты проектов, достойного представления колледжа и заслуженного признания на высоком международном уровне», — отмечают в колледже.