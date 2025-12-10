Достижения.рф

Итоги архитектурного конкурса «Лучший проект Подмосковья» подведут 12 декабря

Фото: пресс-служба Мособлархитектуры

Объявление и награждение победителей конкурса «Лучший проект Подмосковья» состоится 12 декабря в рамках III Архитектурного фестиваля Московской области. Об этом сообщает пресс-служба Мособлархитектуры.



Мероприятие, организованное ведомством при поддержке Ассоциации проектировщиков Московской области и Союза архитекторов России, будет проходить в столичном Центральном доме архитектора.

«Претендентами на победу в этом году стали более 100 проектов. Конкурс проходит уже в третий раз, его проведение становится хорошей традицией. Награждение победителей — всегда настоящий праздник профессионального сообщества», — отметила первый заместитель руководителя Мособлархитектуры — главный архитектор Подмосковья Александра Кузьмина.
На фестивале также запланирована дискуссия, посвящённая проектированию промышленных объектов.
