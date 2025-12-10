Итоги архитектурного конкурса «Лучший проект Подмосковья» подведут 12 декабря

10 декабря 2025, 11:50

оригинал Фото: пресс-служба Мособлархитектуры

Объявление и награждение победителей конкурса «Лучший проект Подмосковья» состоится 12 декабря в рамках III Архитектурного фестиваля Московской области. Об этом сообщает пресс-служба Мособлархитектуры.





Мероприятие, организованное ведомством при поддержке Ассоциации проектировщиков Московской области и Союза архитекторов России, будет проходить в столичном Центральном доме архитектора.





«Претендентами на победу в этом году стали более 100 проектов. Конкурс проходит уже в третий раз, его проведение становится хорошей традицией. Награждение победителей — всегда настоящий праздник профессионального сообщества», — отметила первый заместитель руководителя Мособлархитектуры — главный архитектор Подмосковья Александра Кузьмина.