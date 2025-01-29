Финалист «Битвы экстрасенсов» Рзаев раскрыл, где происходят паранормальные явления

Зираддин Рзаев (фото: соцсети)
Все больше людей интересуются эзотерикой. Где чаще всего происходят паранормальные явления, и как они могут на нас влиять?
Финалист «Битвы экстрасенсов», эзотерик, психолог, общественный деятель Зираддин Рзаев в беседе с «Радио 1» заявил, что земля впитывает любую человеческую энергию.
По его словам, у любого предмета и пространства есть своя энергетика.
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«В данный момент у нас идет СВО, там много людей умирает, даже без кладбища — проливается кровь. Земля это впитывает. Несколько миллионов людей погибло на мировой войне. Все это есть за Земле. Получается, нам негде жить?» — прокомментировал экстрасенс.
По его словам, у любого предмета и пространства есть своя энергетика.
«Даже церковная икона имеет свою энергетику. И паранормальные явления происходят повсюду, но больше всего случаются там, где кладбища. И там может быть и хорошая, и плохая энергия — все индивидуально. Мы часть земли, мы умираем, и наше тело разлагается, становится одним телом с землей. В первую очередь мы должны с уважением относиться к мёртвым», — заключил Рзаев.
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Анастасия Панченко