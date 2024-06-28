«Сниму порчу» Фальшивый экстрасенс выманил у женщины 4 млн рублей

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Мошенник из Краснодарского края обманом убедил женщину из Наро-Фоминска перевести ему 3,8 млн рублей за снятие «порчи», которую он сам же и «организовал». Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета по Московской области.
Чтобы убедить жертву в своих экстрасенсорных способностях, мошенник через сообщников подбрасывал на участок женщины обезглавленных птиц и различные куклы.
Испугавшись за свою жизнь, подмосковная жительница согласились на все условия и перевела деньги. Вскоре «магом» заинтересовалась прокуроры региона и вынесли ему обвинение в мошенничестве.
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Олег Дикий