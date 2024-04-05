«Накинул пару приколов»: Экстрасенс Шепс помог пермской команде КВН

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Победитель 14 сезона шоу «Битва экстрасенсов» Александр Шепс помог пермской команде «По-новому» с шутками для номера на шоу «Лига городов», сообщает Ura.ru.
Как рассказали юмористы, им посчастливилось поработать с Александром Шепсом во время последних съемок. На репетиции он «накинул пару приколов», которые в итоге вошли в выступление.
Также он подарил команде трость, с которой выступал. Все высказались о Шепсе положительно — он заранее подготовился к съемкам, пришел вовремя, выучил сценарий и смог найти общий язык с коллективом.
Также коллектив положительно отозвался и о своем наставнике Тимуре Батрутдинове. Пермяки признались, что сразу захотели двигаться «под его крылом».
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Также он подарил команде трость, с которой выступал. Все высказались о Шепсе положительно — он заранее подготовился к съемкам, пришел вовремя, выучил сценарий и смог найти общий язык с коллективом.
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Алёна Самарева