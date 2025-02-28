Финалист «Битвы экстрасенсов» Рзаев раскрыл неожиданный феномен Владимира Жириновского

Владимир Жириновский (Фото: kremlin.ru)
Не секрет, что политика Владимира Жириновского называют провидцем, ведь он не раз делал громкие заявления о будущем России и мира. Он предсказал политические события. Однако можно ли подобные пророчества связывать с экстрасенсорными способностями Жириновского?
Финалист «Битвы экстрасенсов», эзотерик, психолог, общественный деятель Зираддин Рзаев в беседе с «Радио 1» заявил, что Жириновского назвать провидцем нельзя.
По его словам, предсказания Владимира Жириновская оказались пророческими благодаря уникальной совместимости интуиции и образования.
Он добавил, что если 7 прогнозов из 10 сбывается, то это можно назвать экстрасенсорикой.
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«Жирновский точно предсказывал много разных событий — с годами и датами. Но я не могу сказать, что провидец, потому что его предсказания были связаны только с политическими событиями. Если бы он еще предсказал смерти знаменитостей, катаклизмы и далее — то да. Его сравнивают с Вангой, но это не так — у него была своя чуйка, знание, образование», — сказал экстрасенс.Зираддин Рзаев (фото: телеграмм-канал @ziraddinrzaev)
По его словам, предсказания Владимира Жириновская оказались пророческими благодаря уникальной совместимости интуиции и образования.
«Феномен Жирновского заключается в том, что он образованный, к тому же у него есть интуиция, но это не ясновидение», — поделился Рзаев.
Он добавил, что если 7 прогнозов из 10 сбывается, то это можно назвать экстрасенсорикой.
«Если бы было несколько предсказаний из разных сфер, и они сбылись, то я бы сказал, что человек обладает даром», — заключил финалист «Битвы экстрасенсов».
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Анастасия Панченко