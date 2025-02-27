Финалист «Битвы экстрасенсов» Рзаев раскрыл, могла ли Катя Лель увидеть во сне окончание СВО

Катя Лель (Фото: Инстаграм* @katyalelofficial)
Не так давно заслуженная артистка России, певица Катя Лель поделилась своим пророческим сном, сказав, что ей сообщили о скорой победе России на СВО.
Лель рассказала, что во сне к ней обратились как к олицетворению страны.
Финалист «Битвы экстрасенсов», эзотерик, психолог, общественный деятель Зираддин Рзаев в беседе с «Радио 1» заявил, что дружит с певицей и уверен, что она не будет обманывать и лукавить.
По его словам, Катя Лель принадлежит к той категории людей, которая не любит вранье, и сама никогда не обманывает.
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«Ко мне обращались "Россия". Я пониманию, что там не только я. Четко во сне я слышу: Россия. И взглядом такая: Россия, я – Россия, да, Россия. Россия, готовься — скоро победа. Совсем скоро, поэтому ждем чуда», — поделилась певица.Зираддин Рзаев (фото: телеграмм-канал @ziraddinrzaev)
Финалист «Битвы экстрасенсов», эзотерик, психолог, общественный деятель Зираддин Рзаев в беседе с «Радио 1» заявил, что дружит с певицей и уверен, что она не будет обманывать и лукавить.
«Катя — мой очень близкий друг. Я знаю, что она говорила про летающую инопланетную тарелку. Я ей верю, но не утверждаю, что это были инопланетяне или какая-то сила из параллельного мира, это немножко спорный вопрос, надо расследовать этот феномен», — прокомментировал экстрасенс.
По его словам, Катя Лель принадлежит к той категории людей, которая не любит вранье, и сама никогда не обманывает.
«Причем ее сестра то же самое видела, у нее даже зубы падали. Что касается ее снов, то я как провидец могу сказать, что в 2025 году СВО закончится. Я это говорил. И она говорит, значит, сон, действительно, пророческий. Я знаю, что она не врет», — сказал Рзаев.
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Анастасия Панченко