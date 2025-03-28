Финалист «Битвы экстрасенсов» Рзаев раскрыл причину внезапной смерти мага Корнеевой

Никита Турчин и Юлия Корнеева (Фото: Инстаграм* @n_turchin)
В возрасте 47 лет скончалась одна из самых ярких участниц 10-го сезона «Битвы экстрасенсов» Юлия Корнеева. Фанаты телепередачи шокированы, ведь, казалось бы, ничего не предвещало беды. Однако, некоторые утверждают, что до смерти Юле были загадочные знамения, другие обвиняют в случившемся ее образ жизни и пристрастие к алкоголю.
Финалист «Битвы экстрасенсов», эзотерик, психолог, общественный деятель Зираддин Рзаев в беседе с «Радио 1» сказал, что не видит в смерти Корнеевой ничего паранормального.
По его словам, экстрасенс была доброй, как маленький ребенок, и открытой.
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«То, что она умерла своей смертью, это однозначно. Это не убийство и не паранормальное явление. У нее были сосудистые проблемы и проблемы с эндокринной системой, я это четко вижу, еще экспертиза это покажет», — сказал он.
По его словам, экстрасенс была доброй, как маленький ребенок, и открытой.
«Она была неплохая женщина, неплохой человек, и поэтому я уважаю ее. Но лично мы не были знакомы. Не встретились», — поделился эзотерик.
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Анастасия Панченко