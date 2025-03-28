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Финалист «Битвы экстрасенсов» Рзаев раскрыл причину внезапной смерти мага Корнеевой

Экстрасенс Рзаев: маг Корнеева умерла своей смертью из-за сосудистых болезней
Никита Турчин и Юлия Корнеева (Фото: Инстаграм* @n_turchin)

Никита Турчин и Юлия Корнеева (Фото: Инстаграм* @n_turchin)

В возрасте 47 лет скончалась одна из самых ярких участниц 10-го сезона «Битвы экстрасенсов» Юлия Корнеева. Фанаты телепередачи шокированы, ведь, казалось бы, ничего не предвещало беды. Однако, некоторые утверждают, что до смерти Юле были загадочные знамения, другие обвиняют в случившемся ее образ жизни и пристрастие к алкоголю.
Финалист «Битвы экстрасенсов», эзотерик, психолог, общественный деятель Зираддин Рзаев в беседе с «Радио 1» сказал, что не видит в смерти Корнеевой ничего паранормального.

«То, что она умерла своей смертью, это однозначно. Это не убийство и не паранормальное явление. У нее были сосудистые проблемы и проблемы с эндокринной системой, я это четко вижу, еще экспертиза это покажет», — сказал он.

По его словам, экстрасенс была доброй, как маленький ребенок, и открытой.

«Она была неплохая женщина, неплохой человек, и поэтому я уважаю ее. Но лично мы не были знакомы. Не встретились», — поделился эзотерик.

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Лариса Гузеева показала «неудачное фото» с Юлией Паршутой
28 марта 2025, 13:15

Лариса Гузеева (Фото: Telegram @larisaguzeevaof)

Заслуженная артистка России, ведущая шоу «Давай поженимся!» опубликовала совместное фото без макияжа с Юлией Паршутой, которое они сделали во время случайной встречи.
«Я так люблю Юлю, что такая мелочь, как неудачное фото (но кто же знал, что мы увидимся), не заставит меня удалить или отфотошопить нас, случайно столкнувшихся! Юля! Твори! Радуй! С уважением и восхищением!» — написала Гузеева в соцсети.
Лариса Гузеева и Юлия Паршута (Фото © Instagram / _larisa_guzeeva_)
65-летняя Гузеева не любит, когда ее фотографируют без макияжа, а в свои соцсети выкладывает фотографии с фотошопом.

Ранее телеведущая призналась, что считает себя неидеальной матерью и совершила много ошибок во время воспитания своих детей. У Гузеевой есть сын Георгий, которому сейчас 32 года, и дочь Ольга. Девушке 24 года.

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Поцелуй с Абдуловым, рак и измены мужа-миллионера: как живет звезда сериала «След» Ольга Копосова
28 марта 2025, 12:27

Ольга Копосова (Фото: кадр из сериала «След»)

28 марта актрисе Ольге Копосовой исполняется 55 лет. Она обрела известность благодаря роли Галины Рогозиной в телесериале «След». На долю артистки выпало немало испытаний, но даже после нелегкой борьбы с раком она сохраняет бодрость духа и продолжает сниматься.
О том, как сейчас живет артистка и что известно о ее борьбе с онкологическим заболеванием — в материале «Радио 1».

Детство и юность Ольги Копосовой


Ольга Копосова родилась 28 марта 1970 года в Москве. Она росла вместе со своей сестрой-близняшкой, Анной. Девочки были похоже только внешне, как утверждает Ольга, ее сестра всегда была более замкнутой и не очень уверенной в себе — ей сильнее не хватало любви матери, которая посвятила себя карьере и мало времени проводила с дочерьми. В результате Анна ушла в монастырь, а Ольга решила стать актрисой, как и мечтала.

С детства Ольга увлекалась баскетболом и любила петь. Пыталась поступить в ВТУ им. Б. Щукина, но не прошла творческий конкурс, а в ГИТИС на музыкальное отделение ее не приняли из-за возраста. В результате Копосова поступила в Московский музыкальный колледж. При этом она снималась в эпизодических ролях и многому училась у актеров.

Карьера Ольги Копосовой


Дебют Ольги Копосовой в кино состоялся в 1989 году в картине «Я в полном порядке». После она снялась в драме «Закон» в роли наложницы Берии.

Актриса сыграла главные роли в лентах «Сумасшедшая любовь» и «Казино», а также второстепенные в картинах «Барханов и его телохранитель», «Женщин обижать не рекомендуется», «Курортный роман», Next, «В ритме танго» и «Счастливы вместе».

В 2007 году ее утвердили на главную роль в сериале «След», которую Копосова играет более 30 сезонов.

Ольга Копосова и Владимир Ташлыков (Фото: Вконтакте @id9226004)

Что известно о постельной сцене Копосовой с Абдуловым


Ольга Копосова в 18 лет случайно попала на съемки фильма «Леди Макбет Мценского уезда». К ней на «Мосфильме» подошла помощница актера Александра Абдулова и предложила стать дублером актрисы Натальи Андрейченко, которая не могла сниматься во всех сценах из-за беременности.

Копосовой предложили принять участие в постельной сцене за гонорар в 40 рублей. В кадре ей пришлось быть полностью обнаженной.

«Всех выгнали, сказали раздеться догола. Ничего не было видно, все в полумраке-темноте. Мы там мотались-болтались. Потом Абдулов говорит, лежа на мне: "Я буду тебя целовать, сколько тебе лет?" Я говорю: "Восемнадцать". Он начинает целовать. Это было смешно, мы не сексом занимались, но поцеловал он меня в губы», — рассказала Ольга YouTube-каналу «PROжизнь».

После этой сцены актер в шутку заявил, что должен жениться на Копосовой.

Личная жизнь Ольги Копосовой


В 1997 году Ольга Копосова вышла замуж за миллионера Владлена Горелика. В этом браке, который просуществовал десять лет, у пары родился сын Глеб. Проблемы начались, когда у Владлена начался кризис среднего возраста — накопилось недовольство бытом, появилась ревность к успеху Ольги в ее работе.

«Он был надежным, решал проблемы, я чувствовала себя как за каменной стеной. И какие-то моменты неуважения стирались… Он словно соревновался со мной», — вспоминала актриса.

Ольга Копосова (Фото: Вконтакте @id9226004)

Однажды Копосова услышала разговор мужа по телефону: «Ну и что, что я с тобой переспал? У меня жена, семья», — грубо заявил Владлен любовнице. Простить предательства актриса не смогла и подала на развод.

Что известно о проблемах со здоровьем у Копосовой


Проблемы со здоровьем у Ольги Копосовой начались в 2010 году, но из-за загруженности на работе она откладывала поход к больницу. Позднее у нее был диагностирован рак молочной железы. Артистка перенесла операцию и прошла курс химиотерапии, после которого у нее выпали волосы, брови и ресницы.

«Был переломный момент в больнице, когда вдруг стало страшно ночью. Во-первых, больно: это очень большая операция — вырезают большую часть тела. Подумала, что я теперь какой-то Франкенштейн. Но потом был перелом, и я поняла, что я такая сильная стала почему-то», — делилась Ольга.

В тот момент, по заверению Копосовой, ее мировоззрение полностью изменилось. В период лечения ей удалось сохранить свою роль в «Следе». Ее поддерживали продюсеры сериала и ждали, когда она выздоровеет.

Чем сейчас занимается Ольга Копосова


На сегодняшний день жизни актрисы ничего не угрожает. Ольга Копосова живет в Москве и продолжает сниматься в сериале «След».

Теперь она придерживается исключительно здорового образа жизни и регулярно занимается спортом. Копосова является противницей пластики и уверена, что на лице женщины должен читаться возраст.

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«Заблокировал во всех мессенджерах»: Прилучный не дает Муцениеце общаться с сыном
Прилучный нанял охрану, которая не дает Муцениеце общаться с сыном
28 марта 2025, 11:52

Павел Прилучный и Зепюр Брутян (Фото: Instagram*/bugevuge)

Актер Павел Прилучный нанял охрану, которая не позволяет его экс-возлюбленной Агате Муцениеце общаться с их сыном Тимофеем. Об этом заявила журналистам адвокат знаменитости.
«Он окружил его охраной, которая чинит физические препятствия в общении, сменил номер телефона, заблокировал Тимофея во всех возможных мессенджерах (…) Мы обращаемся к Павлу Валерьевичу с предложением быть более человечным к своему собственному ребенку», — сказала защитник.
Адвокат добавила, что такого рода действия со стороны Прилучного причиняют ребенку колоссальный вред, а также не соответствуют его интересам. История продолжается уже на протяжении восьми месяцев, заключила юрист.

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«Страх, который реализовался»: младшая дочь Хилькевич перестала узнавать ее
Анну Хилькевич перестала узнавать младшая дочь
28 марта 2025, 11:35

Анна Хилькевич (Фото: Telegram @khilkevich_anna)

Анна Хилькевич вынуждена была отправиться в длительную командировку, а когда приехала, младшая шестимесячная дочка ее не узнала.
Хилькевич заявила, что реализовался ее страх. В длительную поездку актриса не смогла взять детей, несмотря на все свое желание.

«Я знала, что старшие дети шести и девяти лет спокойно могут это перенести, но как отреагирует на мое отсутствие самая маленькая, я с трудом могла представить. Меня обнадеживало то, что дома остаются девочки старшие, мама моя, няня — то есть круг лиц тот же самый, просто минус мама и папа», — рассказала Хилькевич подписчикам в Telegram-канале.

Она уточнила, что во время своего отсутствия она была на связи с мамой и думала, что все в порядке. По возвращении домой артистка была неприятно удивлена, когда младшая дочь ее не узнала.

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«Ночами ревела под лестницей»: Седокова о своей жизни после смерти Яниса Тиммы
Седокова рассказала о своей жизни после смерти Яниса Тиммы
28 марта 2025, 11:33

Анна Седокова (Фото: Instagram*/annasedokova)

Певица Анна Седокова тяжело переживала уход из жизни своего возлюбленного Яниса Тиммы, но опорой для нее, по ее словам, стал маленький сын Гектор.
«Я просто не помню, как я выживала эти дни, эти месяцы. Наш маленький сын стал опорой, ночами ревела под лестницей», — поделилась исполнительница в соцсетях.

В настоящее время Седокова потихоньку возвращается к активной жизни и даже выдает новые композиции. Бьюти-обозреватели уже оценили текст песни, назвав его жизнеутверждающим.

«Как бы ни было больно, как бы ни было сложно, надо встать, подняться, надо жить, поверь», — спела Седокова.

Баскетболист Янис Тимма ушел из жизни в декабре прошлого года. Мужчина не смог смириться с уходом от него певицы.

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