Финалистка «Битвы экстрасенсов» предупредила о ретроградном Меркурии

22 октября 2026, 15:48

Ясновидящая предупредила о конфликтах и тревожности из-за ретроградного Меркурия

Фото: istockphoto / Alones Creative

Ретроградный Меркурий в Скорпионе продлится с 24 октября по 13 ноября. По мнению астрологов, в это время люди могут чаще сталкиваться с недопониманием, неожиданными новостями и встречами со старыми знакомыми. Специалисты советуют внимательнее подбирать слова, перепроверять условия договоров и не торопиться с важными решениями.





Экстрасенс и ясновидящая Дарья Миронова в беседе с Общественной Службой Новостей также призвала контролировать эмоции и избегать судьбоносных поступков. Финалистка проекта «Битва экстрасенсов» считает, что ретроградный Меркурий может усилить внутреннее напряжение и повлиять на эмоциональное состояние людей.

«У многих обостряются тревожные состояния и склонность к упадку настроения. В это время также особенно уязвимы люди с сердечно-сосудистыми патологиями. Им стоит особенно пристально следить за самочувствием, вовремя принимать препараты и не перегружать себя работой», — сказала она.

«Ретроградный Меркурий работает словно увеличительное стекло: вскрывается тайное, спадают маски, и скрытые проблемы выходят на поверхность, поэтому любые проблемы в личной жизни нужно отложить на потом, чтобы избежать серьезных конфликтов и разрыва отношений», — посоветовала специалист.