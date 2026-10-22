Супруги нашли под кроватью голову вымершего волка
В Великобритании семейная пара опознала голову, хранившуюся под кроватью, как останки вымершего сумчатого волка — помочь им смогла новость о похожей находке. Об этом сообщает агентство SWNS.
Супруги, личности которых не раскрываются, рассказали, что держали останки животного, не догадываясь об их ценности. Они обратились в аукционный дом после того, как увидели сообщения о продаже еще одного чучела вымершего волка.
Тот экземпляр нашел на барахолке коллекционер. Мужчина признался, что купил его из-за забавных выпученных глаз и считал чучелом лисы. Сумчатого волка в нем распознал другой коллекционер и выкупил лот на аукционе за 74 тысячи фунтов стерлингов (около восьми миллионов рублей).
Экземпляр, попавший к супругам, привезли в Великобританию в 1905 году. Предположительно, его поймал тасманский фермер, смертельно ранив из ружья. Рентген показал, что в черепе волка отсутствует лишь один фрагмент — вероятно, именно туда попала пуля. Торги за голову хищника начнутся в конце ноября.
Ранее сообщалось, что в США ветеринары спасли трех бельчат с редчайшей особенностью.
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