Супруги нашли под кроватью голову вымершего волка

22 октября 2026, 15:32

В Британии супруги хранили под кроватью голову сумчатого волка

Фото: iStock/twildlife

В Великобритании семейная пара опознала голову, хранившуюся под кроватью, как останки вымершего сумчатого волка — помочь им смогла новость о похожей находке. Об этом сообщает агентство SWNS.