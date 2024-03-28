Финансирование лесного хозяйства в ЦФО увеличат на 15%

Фото: пресс-служба Рослесхоза
В ЦФО финансирование лесного хозяйства в 2024 году будет увеличено на 15%. Об этом сообщила пресс-служба Федерального агентства лесного хозяйства.
«Во всех субъектах ЦФО по итогам прошлого года была увеличена зарплата сотрудников лесного хозяйства. В 2024 году финансирование на переданные полномочия суммарно будет увеличено на 15%. Наибольшее увеличение субвенций отмечается во Владимирской, Смоленской, Костромской и Московской областях. По итогам прошедшего года в округе отмечается снижение незаконных рубок на 18,9%. Снижение фиксируется в Тверской, Владимирской, Тульской и Московской областях», — поделился глава Рослесхоза Иван Советников.
Кроме этого, был зафиксирован топ-регионов, которые успешно справились с устранением пересечений участков в округе — это Московская, Рязанская, Тульская и Брянская области.
Читайте также:
В Центральном округе снизилось число и площадь лесных пожаров
Пика весеннего пожароопасного сезона в Московской области ждут в мае
Жителей Подмосковья предупредили о наказании за самовольный захват лесного участка
Мира Полтева