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Финансирование лесного хозяйства в ЦФО увеличат на 15%

28 марта 2024, 12:37
Фото: пресс-служба Рослесхоза

Фото: пресс-служба Рослесхоза

В ЦФО финансирование лесного хозяйства в 2024 году будет увеличено на 15%. Об этом сообщила пресс-служба Федерального агентства лесного хозяйства.

«Во всех субъектах ЦФО по итогам прошлого года была увеличена зарплата сотрудников лесного хозяйства. В 2024 году финансирование на переданные полномочия суммарно будет увеличено на 15%. Наибольшее увеличение субвенций отмечается во Владимирской, Смоленской, Костромской и Московской областях. По итогам прошедшего года в округе отмечается снижение незаконных рубок на 18,9%. Снижение фиксируется в Тверской, Владимирской, Тульской и Московской областях», — поделился глава Рослесхоза Иван Советников.

Кроме этого, был зафиксирован топ-регионов, которые успешно справились с устранением пересечений участков в округе — это Московская, Рязанская, Тульская и Брянская области.

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#снижение
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Для подмосковных спасателей проводят обучение по первоначальной подготовке
28 марта 2024, 13:04

Фото: пресс-служба Мособлпожспаса

Работники ГКУ МО «Мособлпожспас» продолжили обучение по первоначальной подготовке спасателей. Об этом сообщила пресс-служба Мособлпожспаса.
Обучение проводят на базе на базе территориального управления № 9 в городском округе Шатура.

«За время обучения по данной программе пожарные получают дополнительный объем информации по оказанию психологической и первой помощи пострадавшим в различных чрезвычайных ситуациях, а также по противопожарной подготовке. Специалисты изучают правила работы с пожарным инструментом, аварийно-спасательным оборудованием и навыки по его техническому обслуживанию, а также подобно знакомятся с обязанностями спасателя при выполнении задач по тушению пожаров и с навыками оказания первой помощи», — поделился заместитель начальника теруправления № 9 Александр Козьмин.

Стоит отметить, что по окончанию обучения спасателей ждет квалификационный экзамен.

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Новый образовательный комплекс на 1,7 тыс. мест в Красногорске откроют 1 сентября
28 марта 2024, 12:55

Фото: пресс-служба Минстройкомплекса МО

Воспитательно-образовательный комплекс «Полёт» на 1700 мест возводят в красногорском микрорайоне Павшинская Пойма, строительная готовность объекта составляет уже свыше 75%. Сдать комплекс в эксплуатацию планируется до начала нового учебного года, сообщает пресс-служба Минстройкомплекса Московской области.
«В настоящее время в здании ведётся отделка классов и общешкольных помещений. Кроме того, рабочие продолжают монтировать инженерные сети и лифты, устанавливают мебель. На прилегающей территории проводят благоустройство», — отмечается в сообщении.
В состав образовательного комплекса входит школа, рассчитанная на 1500 учеников, и детский сад на 200 мест. В школе все будут учиться в первую смену.

На прилегающей территории предусмотрены спортивные и игровые площадки, а также стадион с дорожками для бега.

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Российские исполнители записали альбом в поддержку пострадавших в теракте в «Крокусе»
28 марта 2024, 12:44

Фото: istockphoto / batuhan toker

Российские певцы записали альбом с композициями Муслима Магомаева в поддержку пострадавших в теракте в «Крокусе», передают в социальной сети «ВКонтакте».
В проекте участвовали Баста, Стас Михайлов, Полина Гагарина, группа «Любэ», Валерия и другие музыканты. Уточняется, что все полученные средства от прослушиваний отправят пострадавшим в трагедии в «Крокус Сити Холле».

Музыкальный альбом получил название «Голос мой услышь». В сборнике 12 песен Муслима Магомаева, которые записали российские исполнители.

Сервис отметил, что люди, прослушивая альбом, тратят самое ценное — время, при этом превращая его в деньги, которые помогут пострадавшим теракте.

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#теракт
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Готовность капремонта бассейна «Бриз» в Дмитрове превысила 70%
28 марта 2024, 12:31

Фото: пресс-служба Минстройкомплекса МО

Капитальный ремонт бассейна «Бриз», расположенного на Школьной улице в городке Дмитров, ведётся в рамках национального проекта «Демография», в настоящее время работы выполнены более чем на 70 процентов, сообщает пресс-служба Минстройкомплекса Московской области.
«Сейчас на объекте ведётся монтаж инженерных сетей, стяжка чаш бассена и устройство входной группы главного входа. В работах задействованы более 40 строителей, используется три единицы спецтехники», — отмечается в сообщении.
Бассейн «Бриз» был построен в 1988 году. В 2016 году его закрыли. Обновлённый бассейн будет соответствовать стандарту министерства спорта. Там будут организованы трансляции тренировок для родителей, обустроены ресепшн, зона ожидания и кафе. Прилегающую территорию благоустроят.

В спортивном учреждении находится два бассейна на девять и 25 метров, где могут заниматься взрослые и дети разных возрастов. Там же будут проходить тренировки пловцов из спортшколы олимпийского резерва «Динамо-Дмитров».

Капитальный ремонт должны завершить до конца текущего года.

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#министерство строительного комплекса мо
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Стало известно, почему двери в «Крокусе» были закрыты во время эвакуации
Эмин Агаларов: эвакуационные выходы в «Крокусе» работали штатно
28 марта 2024, 12:15

Фото: пресс-служба губернатора и правительства Московской области

Люди, пытавшиеся эвакуироваться из «Крокус Сити Холла» во время теракта, натыкались на закрытые двери, которые предназначались для персонала, а не для эвакуации. Об этом в эфире телеканала «Россия 24» сообщил сын владельца концертного зала Араза Агаларова певец Эмин.
По его словам, эвакуационные выходы работали штатно. Также в зале начала работать система дымоудаления после поджога, поэтому видимость была сохранена.

Он подчеркнул, что в настоящее время судьба сгоревшего концертного зала ещё не решена. В этом вопросе, по словам Эмина, необходимо ориентироваться на мнение президента России Владимира Путина, губернатора Московской области Андрея Воробьёва и общественности.

Несколько спасшихся после теракта посетителей рассказали, что в здании были заперты некоторые двери, поэтому их пришлось быстро прорубать с помощью топора. Также пострадавшие рассказывали, что выламывали двери, ведущие на пожарные лестницы. Следователи проверят, была ли у посетителей возможность покинуть атакованное террористами здание с помощью эвакуационных выходов.

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#теракт
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В Подмосковье стартовал чемпионат для школьников по созданию одежды
28 марта 2024, 11:49

Фото: пресс-служба Минобразования МО

Региональный этап чемпионата «Профессионалы» по компетенции «Технологии моды» для юниоров стартовал в Московской области, соревнование проводится на площадке Губернского колледжа городского округа, сообщает пресс-служба Минобразования региона.
«В рамках чемпионата уже проведена жеребьёвка, участники познакомились со своими рабочими местами и обсудили конкурсные задания, состоящие их двух модулей. Модуль А предполагает создание технического рисунка женской одежды для молодёжи. Модуль Б — это конструирование и изготовление лекал для пошива одежды», — говорится в сообщении.
Участие в чемпионате принимают школьники старше 14 лет из разных городов Подмосковья, в том числе из Ивантеевки, Раменского, Звенигорода и Балашихи.

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В Чеховском открылась выставка, посвященная 225-летию А. С. Пушкина
28 марта 2024, 11:42

Фото: пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области

В Чеховском округе проходит выставка работ местных художников. Об этом сообщила пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.
Выставка находится в музее «Усадьба Лопасня-Зачатьевское».

«Экспозиция посвящена пушкинской теме — усадьба Лопасня-Зачатьевское тесно связана с потомками великого поэта. Картины местных художников помогают ближе познакомиться с этими местами и взглянуть на них по-новому. На выставке представлено 39 работ, которые участвовали в московских, персональных, региональных, всероссийских и международных выставках, художников, работы которых находятся в частных коллекциях России и за рубежом», — поделились в пресс-службе.

Кроме этого, выставка продлится до 15 мая 2024 года. Подробную информацию о билетах и выставке можно найти на официальном сайте музея.

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#подмосковье
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В Киргизии заявили, что граждан пытаются вербовать для совершения терактов в РФ
28 марта 2024, 11:09

Фото: iStock/Pinkypills

Граждан Киргизии через социальные сети пытаются вербовать для совершения терактов на территории России. Об этом сообщил Минтруд республики.
По данным источника, злоумышленники осуществляют свою деятельность с помощью сайтов знакомств. Преступники проводят анализ сообщений в различных группах, после чего вычисляют жертв по религиозным, культурным, национальным и другим социальным признакам. Далее упор делается на уязвимых людей, лиц, которые находятся в сложном психологическом состоянии или испытывающих трудности.

В ведомстве призывают граждан соблюдать бдительность, не поддаваться на провокации и ​осуществлять контроль за несовершеннолетними.

Напомним, ранее стало известно, что совершивших теракт в «Крокус Сити Холле» завербовали через Telegram-канал «Голос Хорасана», принадлежащий афганскому крылу «Исламского государства»* и работающий на аудиторию в Таджикистане.

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* запрещенная в России террористическая организация
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В 2025 году в Подмосковье откроется вегетационный научно-исследовательский корпус
28 марта 2024, 11:04

Фото: пресс-служба главного управление государственного стройнадзора Московской области

Вегетационный научно-исследовательский корпус откроют в Пущино в январе следующего года. Об этом сообщила пресс-служба главного управление государственного строительного надзора Московской области.
На сегодняшний день проводятся работы по устройству наружных инженерных сетей.

«Вегетационный корпус предназначен для проведения комплекса научных исследований: вегетации растений и опытов, разделенных на несколько этапов, сбору научной информации, анализу вегетативных данных в аналитической лаборатории. Также будет запущен процесс изготовления различных питательных растворов на основе минеральных удобрений, полифункциональных препаратов биологического происхождения и универсальных регуляторов роста растений», — объяснили в ведомстве.

Кроме этого, на территории центра также будет сделаны складские помещения для приема, хранения и использования исходного сырья.

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