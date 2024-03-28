В Центральном округе снизилось число и площадь лесных пожаров

Фото: пресс-служба Рослесхоза
В Центральном федеральном округе площадь пройденная огнем в 2023 году сократилась в 33 раза. Об этом сообщила пресс-служба Федерального агентства лесного хозяйства.
На совещании по итогам года руководитель Рослесхоза Иван Советников отметил, что по тогам прошлого года значительно снизилась пожароопасная ситуация в округе.
Стоит отметить, что восстановление лесов в ЦФО после пожаров было перевыполнено и составило 104,6 тыс. га за год.
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«Воронежская, Курская, Липецкая, Орловская и Тульская области по итогам прошедшего пожароопасного сезона не допустили на своей территории лесные пожары. Существенно сократилась и площадь, пройденная огнем — в 33 раза — с 19,2 тыс. га до 579 га. В округе отмечается сокращение средней площади одного пожара в 16,7 раз. <…> Наша с вами задача не допускать лесных пожаров, поэтому необходимо усилить просветительскую работу с гражданами», — поделился Иван Советников.
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Мира Полтева