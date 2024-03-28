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В Центральном округе снизилось число и площадь лесных пожаров

28 марта 2024, 10:55
Фото: пресс-служба Рослесхоза

Фото: пресс-служба Рослесхоза

В Центральном федеральном округе площадь пройденная огнем в 2023 году сократилась в 33 раза. Об этом сообщила пресс-служба Федерального агентства лесного хозяйства.
На совещании по итогам года руководитель Рослесхоза Иван Советников отметил, что по тогам прошлого года значительно снизилась пожароопасная ситуация в округе.

«Воронежская, Курская, Липецкая, Орловская и Тульская области по итогам прошедшего пожароопасного сезона не допустили на своей территории лесные пожары. Существенно сократилась и площадь, пройденная огнем — в 33 раза — с 19,2 тыс. га до 579 га. В округе отмечается сокращение средней площади одного пожара в 16,7 раз. <…> Наша с вами задача не допускать лесных пожаров, поэтому необходимо усилить просветительскую работу с гражданами», — поделился Иван Советников.


Стоит отметить, что восстановление лесов в ЦФО после пожаров было перевыполнено и составило 104,6 тыс. га за год.

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#лесные пожары
#совещание
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В Чеховском открылась выставка, посвященная 225-летию А. С. Пушкина
28 марта 2024, 11:42

Фото: пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области

В Чеховском округе проходит выставка работ местных художников. Об этом сообщила пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.
Выставка находится в музее «Усадьба Лопасня-Зачатьевское».

«Экспозиция посвящена пушкинской теме — усадьба Лопасня-Зачатьевское тесно связана с потомками великого поэта. Картины местных художников помогают ближе познакомиться с этими местами и взглянуть на них по-новому. На выставке представлено 39 работ, которые участвовали в московских, персональных, региональных, всероссийских и международных выставках, художников, работы которых находятся в частных коллекциях России и за рубежом», — поделились в пресс-службе.

Кроме этого, выставка продлится до 15 мая 2024 года. Подробную информацию о билетах и выставке можно найти на официальном сайте музея.

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#подмосковье
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В Киргизии заявили, что граждан пытаются вербовать для совершения терактов в РФ
28 марта 2024, 11:09

Фото: iStock/Pinkypills

Граждан Киргизии через социальные сети пытаются вербовать для совершения терактов на территории России. Об этом сообщил Минтруд республики.
По данным источника, злоумышленники осуществляют свою деятельность с помощью сайтов знакомств. Преступники проводят анализ сообщений в различных группах, после чего вычисляют жертв по религиозным, культурным, национальным и другим социальным признакам. Далее упор делается на уязвимых людей, лиц, которые находятся в сложном психологическом состоянии или испытывающих трудности.

В ведомстве призывают граждан соблюдать бдительность, не поддаваться на провокации и ​осуществлять контроль за несовершеннолетними.

Напомним, ранее стало известно, что совершивших теракт в «Крокус Сити Холле» завербовали через Telegram-канал «Голос Хорасана», принадлежащий афганскому крылу «Исламского государства»* и работающий на аудиторию в Таджикистане.

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В 2025 году в Подмосковье откроется вегетационный научно-исследовательский корпус
28 марта 2024, 11:04

Фото: пресс-служба главного управление государственного стройнадзора Московской области

Вегетационный научно-исследовательский корпус откроют в Пущино в январе следующего года. Об этом сообщила пресс-служба главного управление государственного строительного надзора Московской области.
На сегодняшний день проводятся работы по устройству наружных инженерных сетей.

«Вегетационный корпус предназначен для проведения комплекса научных исследований: вегетации растений и опытов, разделенных на несколько этапов, сбору научной информации, анализу вегетативных данных в аналитической лаборатории. Также будет запущен процесс изготовления различных питательных растворов на основе минеральных удобрений, полифункциональных препаратов биологического происхождения и универсальных регуляторов роста растений», — объяснили в ведомстве.

Кроме этого, на территории центра также будет сделаны складские помещения для приема, хранения и использования исходного сырья.

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#подмосковье
#строительство
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Депутат Морозов предложил блокировать вербующие террористов Telegram-каналы с помощью ИИ
28 марта 2024, 10:48

Фото: iStock/Penderev

Депутат Госдумы Олег Морозов считает необходимым разработать механизм автоматической блокировки Telegram-каналов, которые занимаются вербовкой террористов. Об этом сообщает РИА Новости.
Парламентарий отметил, что в основе данного механизма могут использоваться технологии искусственного интеллекта. При этом, по словам Морозова, блокировка будет осуществляться автоматически по ключевым словам. Депутат заключил, что нельзя позволять вербовщикам безнаказанно создавать преступников с использованием социальных сетей.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что планов блокировать Telegram на территории РФ в настоящее время нет. По его словам, основателю мессенджера Павлу Дурову следовало бы уделять больше внимания тому, что Telegram используется в том числе и террористами.

Напомним, ранее стало известно, что совершивших теракт в «Крокус Сити Холле» завербовали через Telegram-канал «Голос Хорасана», принадлежащий афганскому крылу «Исламского государства»* и работающий на аудиторию в Таджикистане.

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* запрещенная в России террористическая организация
#теракт
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#депутат
#госдума
#технологии
#дмитрий песков
#рф
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В Ленинском округе завершается строительство детсада на 325 мест
28 марта 2024, 10:34

Фото: пресс-служба Минжилполитики МО

Детский сад, рассчитанный на 325 воспитанников, возводят на территории жилого комплекса «Южная Битца» в Ленинском городском округе, в настоящее время объект почти готов к сдаче, там завершаются отделочные работы, сообщает пресс-служба Минжилполитики Московской области.
«Сейчас в здании будущего детского сада №4 общей площадью 4,9 тыс. квадратных метров заканчивают отделку спортивного зала и пищеблока, делают подвесные потолки и наливные полы, укладывают плитку в санузлах, монтируют вентилируемый фасад и устанавливают системы сигнализации и управления», — говорится в сообщении.
В детском саду есть спальни и игровые комнаты, спортивный и музыкальный залы, медицинский пункт, столовая и прачечная. На прилегающей территории предусмотрены детские игровые и спортивные площадки, а также теневые навесы.

Сдать новый детский сад в эксплуатацию должны во втором квартале текущего года.

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#детсад
#минжилполитики мо
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В Подмосковье реализуют проект по строительству ЖК «Аникеевский»
28 марта 2024, 10:23

Фото: пресс-служба министерства жилищной политики Московской области

В Подмосковном Красногорске реализуют проект комплексного развития территории — ЖК «Аникеевский». Об этом сообщила пресс-служба министерства жилищной политики Московской области.
На территории ЖК идут работы на нескольких объектах одновременно.

«В трех корпусах продолжается устройство фасадов, монтаж светопрозрачных и металлических конструкций, а также устройство внутренних инженерных сетей, систем водоснабжения и водоотведения. В корпусе 22 завершаются работы по устройству монолитных сборных железобетонных конструкций надземной части и идут работы по устройству внутренних инженерных сетей. А в соседнем корпусе проводят устройство монолитных сборных железобетонных конструкций», — поделились в пресс-службе.

Стоит ​отметить, что ​в 2025 году уже будет открыть детсад на 315 мест.

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#детсад
#красногорск
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На трёх новых остановках в Подмосковье переделают покрытие
28 марта 2024, 10:09

Фото: пресс-служба МТДИ МО

Асфальтовое покрытие на трёх остановках общественного транспорта, построенных в минувшем году в Московской области, не прошло проверку качества, в этом году покрытие переделают, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры региона.
«Асфальт переложат на остановке «Дача» в коттеджном посёлке «Ясная поляна», расположенном в Раменском городском округе, а также на остановках «Елькино» и «Токарёво» в Кашире. Подрядчик приступит к работам при установлении благоприятной погоды», — отмечается в сообщении.
После проведения гарантийных ремонтных работ качество покрытия на указанных остановках снова проверят.

В министерстве указали, что исправлять по гарантии подрядчик должен такие недостатки покрытия, как трещины и ямы, повреждение разметки, занижение обочин, повреждение кромки полотна и колейность.

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Качество автобусных перевозок в Подмосковье контролирует искусственный интеллект
28 марта 2024, 09:52

Фото: iStock/Snezhana Kudryavtseva

Технологии искусственного интеллекта используются в Московской области для контроля за состоянием рейсовых автобусов, сообщает пресс-служба Мингоусправления региона.
«Искусственный интеллект помогает следить за состоянием транспортных средств. По снимкам, сделанным сотрудниками транспортных компаний, нейросеть находит на автобусах трещины, царапины, сколы и вмятины. Такие проверки проводятся быстро и очень точно», — отметила глава министерства Надежда Куртяник.
Снимки автобусов для последующего анализа нейросетью сотрудники транспортных компаний загружают через мобильное приложение «Мобильное Подмосковье». Каждую неделю искусственный интеллект проводит около 20 тысяч проверок. При обнаружении дефекта транспортная компания получает задание устранить его.

За прошлый год было проведено более миллиона таких проверок и выявлено свыше 48 тысяч нарушений.

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Песков высказался о возможности блокировки Telegram в России
Песков заявил об отсутствии планов блокировать Telegram в России
28 марта 2024, 09:48

Фото: iStock/Olga Ihnatsyeva

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что планов блокировать Telegram на территории РФ в настоящее время нет. Об этом Песков сообщил в интервью изданию Life.
Официальный представитель Кремля отметил, что основателю мессенджера Павлу Дурову следовало бы уделять больше внимания тому, что Telegram используется в том числе и террористами. С таким же заявлением выступил член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи, единоросс Антон Горелкин. По его словам, разработчикам ресурса на фоне роста «интереса преступников» к мессенджеру необходимо ввести инструменты, которые позволяли бы фильтровать сообщения пользователей.

Ранее главарь террористов, напавших на «Крокус Сити Холл», Шамсиддин Фаридуни во время допроса сообщил, что инструкции по подготовке и организации теракта, а также обещание заплатить 500 тысяч рублей за кровавую акцию, он получал от некоего проповедника именно через Telegram.

Напомним, вечером 22 марта группа вооружённых террористов ворвалась в концертный зал «Крокус Сити Холл» в подмосковном Красногорске. Они начали в упор расстреливать людей, а затем устроили пожар в здании «Крокуса».

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#преступники
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