Пика весеннего пожароопасного сезона в Московской области ждут в мае

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
Пик весеннего пожароопасного сезона в Подмосковье в этом году придётся на май. Такой прогноз дал глава Рослесхоза Иван Советников, сообщили в пресс-службе Комитета лесного хозяйства Московской области.
«Подмосковье – регион с высокой антропогенной нагрузкой, и проблема лесных пожаров – одна из самых актуальных. В прошлом году с начала пожароопасного сезона на землях лесного фонда в регионе было ликвидировано 180 пожаров. Специалисты прогнозируют, что лето в этом году будет очень жаркое. Надо быть готовыми противостоять стихии не на 100, а на 200 процентов», – сказал зампред правительства – министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Владислав Мурашов.
В Подмосковье к пожароопасному сезону начали готовиться с осени прошлого года. Группировка сил и средств, которые можно привлечь для тушения лесных пожаров на территории Московской области, согласно сводному плану на 2024 год, составляет 4137 человек и 1676 единиц техники. Для обнаружения очагов возгорания с воздуха заключён контракт на авиапатрулирование территорий.
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Лора Луганская