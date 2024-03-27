Финансист Аитов заявил о недостатках идеи вооружить охрану ТЦ

Фото: istock/wellphoto
Председатель комиссии по финансовой безопасности Совета Торгово-промышленной палаты РФ Тимур Аитов предположил, что введение обязанности для торговых центров вооружать охрану приведёт к дополнительным затратам, которые будут переложены на россиян.
«Если подобную схему мы реализуем в отношении торговых центров, затраты на содержание этих вооруженных охранников владельцы ТЦ тут же переложат на потребителей. Мне ясно, что надёжную защиту ТЦ мы этим не создадим. Жертв, возможно, даже будет больше — включая пострадавших охранников», — прокомментировал в беседе с Газета.ру Аитов.
Ранее стало известно, что московские и федеральные власти планируют повысить уровень безопасности в российских торговых центрах, о мерах, которые будут приняты в связи с этим, может быть объявлено уже на этой неделе. На входах в торговые центры планируется разместить вооружённую охрану.
Читайте также:
В российские ТЦ планируют внедрить вооружённую охрану
Российские торговые центры усилили меры безопасности после теракта в «Крокусе»
В США назвали причину теракта в Подмосковье
Мелисса Тимофеева