В российские ТЦ планируют внедрить вооруженную охрану

Московские и федеральные власти планируют повысить уровень безопасности в российских торговых центрах (ТЦ), о мерах, которые будут приняты в связи с этим, может быть объявлено уже на этой неделе. На входах в торговые центры планируется разместить вооруженную охрану, сообщает газета «Известия».