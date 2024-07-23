Делимханов заявил, что разберется в ситуации с Wildberries

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Депутат Государственной Думы Адам Делимханов пообещал разобраться в инциденте с Wildberries по поручению главы Чечни Рамзана Кадырова.
«Без всяких сомнений, все поручения дорогого брата, Главы Чеченской Республики, Героя России Рамзана Ахматовича Кадырова будут выполнены быстро и на сто процентов. Мы доведем все до конца!», — написал он в Телеграм-канале.Во вторник глава Чечни Рамзан Кадыров продемонстрировал в Телеграм-канале запись разговора с сооснователем Wildberries Владиславом Бакальчуком. Мужчина заявил, что фирма Russ Outdoor, главами которой являются предприниматели Левон и Роберт Мирзояны, пытается завладеть активами WB, используя юридические махинации.
Однако Татьяна Бакальчук отрицает заявления мужа и утверждает, что на самом деле разводится с ним. Подробнее о ситуации с Wildberries — в материале «Радио 1».
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