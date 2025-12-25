Финансист Мехтиев: Бороться с дропперами должны банки совместно с полицией

25 декабря 2025, 22:14

Фото: iStock/Ake Ngiamsanguan

Бороться с дропперами должны финансовые организации совместно с правоохранительными органами. Так считает заместитель председателя Экспертного совета Банка России по защите прав потребителей финансовых услуг Эльман Мехтиев.





По его словам, необходимо проводить профилактические работы среди населения, в рамках которых можно приводить примеры тех, кто уже попался на противозаконных действиях и отбывает срок.





«При этом, одно дело те заказчики, которые хотят вывести деньги, другое дело те, кто это организуют. Не каждый раз заказчик ищет с нуля того, кто выведет его деньги, кто ему поможет, а обращается к тем, кто построил вокруг этого систему», — сказал Мехтиев Общественной Службе Новостей.