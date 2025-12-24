В Егорьевске арестовали курьера мошенников, обманувших пенсионера на 9 млн рублей
Полицейские из Егорьевска задержали курьера телефонных мошенников, укравших у пенсионера крупную сумму денег. Об этом рассказала начальник Управления информации и общественных связей ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.
В дежурную часть с заявлением о мошенничестве обратился 71-летний местный житель. Ущерб он оценил более чем в 9 млн рублей.
«Потерпевшему позвонил неизвестный, который под предлогом замены ключей домофона получил от него персональные данные. Затем с пожилым мужчиной связались якобы сотрудники Росфинмониторинга и правоохранительных органов. Они убедили пенсионера, что злоумышленники получили доступ к его банковским счетам, и для сохранения сбережений необходимо обналичить их и передать доверенному лицу для внесения на некий «безопасный счёт», – пояснила Петрова. ППенсионер выполнил инструкции аферистов, после чего понял, что его обманули, и пошёл в полицию.
Через некоторое время сотрудники уголовного розыска установили и задержали подозреваемого – 34-летнего жителя Новосибирской области, исполнявшего в преступной схеме роль курьера.
Как отметила Татьяна Петрова, в отношении задержанного возбуждено уголовное дело о мошенничестве. Егорьевский городской суд заключил фигуранта под стражу. Сейчас правоохранители ищут соучастников преступления и проверяют причастность курьера к аналогичным эпизодам.