В Егорьевске арестовали курьера мошенников, обманувших пенсионера на 9 млн рублей

24 декабря 2025, 14:57

оригинал Фото: Istock / Pla2na

Полицейские из Егорьевска задержали курьера телефонных мошенников, укравших у пенсионера крупную сумму денег. Об этом рассказала начальник Управления информации и общественных связей ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.





В дежурную часть с заявлением о мошенничестве обратился 71-летний местный житель. Ущерб он оценил более чем в 9 млн рублей.

«Потерпевшему позвонил неизвестный, который под предлогом замены ключей домофона получил от него персональные данные. Затем с пожилым мужчиной связались якобы сотрудники Росфинмониторинга и правоохранительных органов. Они убедили пенсионера, что злоумышленники получили доступ к его банковским счетам, и для сохранения сбережений необходимо обналичить их и передать доверенному лицу для внесения на некий «безопасный счёт», – пояснила Петрова. П