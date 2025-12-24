Россиян предупредили о схемах мошенников с доставками в предновогодний период
В преддверии новогодних праздников мошенники активизируют атаки на людей, которые делают онлайн-заказы. Об этом рассказал член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи, федеральный координатор партийного проекта «Цифровая Россия» Антон Немкин.
Он пояснил, что злоумышленники рассылают людям фальшивые смс, письма и сообщения в мессенджерах, в которых утверждают, что у них якобы возникла проблема с доставкой и необходимо срочно за нее доплатить.
«Мошенники создают поддельные страницы, имитирующие сайты курьерских служб и маркетплейсов. При переходе по ссылке жертва сталкивается с формой для подтверждения данных заказа и ввода реквизитов банковской карты, после чего все введённые данные мгновенно попадают к злоумышленникам», — предупредил Немкин в разговоре с RT.
Он призвал не переходить по ссылкам из сообщения, а вопросы по заказам уточнять через официальный сайт или телефон службы поддержки. Кроме того, нельзя вводить данные карты или одноразовые коды на сторонних ресурсах.
Тем временем управляющий партнер юридического бюро «Кваша и партнеры» Дмитрий Кваша рассказал Общественной Службе Новостей, как работают схемы с дропперами.
«Поймать дроппера — это самое простое, чем и пользуются правоохранительные органы, отчитываясь за раскрытые преступления. Но это не раскрытие преступления, поскольку заказчик не найден и к ответственности не привлечен. Пойман подросток или пенсионер, который обналичил деньги или передал в пользование свою карту», — отметил эксперт.
Он уточнил, что за подобными схемами стоят люди, которые незаконно нажили капитал, который пытаются вывести в наличные. Кроме того, это могут быть наркоторговцы, которые выводят средства через крипту и посредников.
По словам Кваши, прирост по дропперам в текущем году составил два миллиона человек.