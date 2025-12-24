Россиян предупредили о схемах мошенников с доставками в предновогодний период

24 декабря 2025, 20:39

Фото: iStock/artoleshko

В преддверии новогодних праздников мошенники активизируют атаки на людей, которые делают онлайн-заказы. Об этом рассказал член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи, федеральный координатор партийного проекта «Цифровая Россия» Антон Немкин.





Он пояснил, что злоумышленники рассылают людям фальшивые смс, письма и сообщения в мессенджерах, в которых утверждают, что у них якобы возникла проблема с доставкой и необходимо срочно за нее доплатить.





«Мошенники создают поддельные страницы, имитирующие сайты курьерских служб и маркетплейсов. При переходе по ссылке жертва сталкивается с формой для подтверждения данных заказа и ввода реквизитов банковской карты, после чего все введённые данные мгновенно попадают к злоумышленникам», — предупредил Немкин в разговоре с RT.

«Поймать дроппера — это самое простое, чем и пользуются правоохранительные органы, отчитываясь за раскрытые преступления. Но это не раскрытие преступления, поскольку заказчик не найден и к ответственности не привлечен. Пойман подросток или пенсионер, который обналичил деньги или передал в пользование свою карту», — отметил эксперт.