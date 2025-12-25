ГУРБ Подмосковья предупреждает о схемах мошенников в новогодние праздники

25 декабря 2025, 13:40

оригинал Фото: пресс-служба Главного управления региональной безопасности Московской области

Новый год — время праздников и приятной суеты, но именно в эти дни мошенники проявляют особую активность. Главное управление региональной безопасности Московской области (ГУРБ) напоминает жителям о самых популярных схемах обмана и способах защиты.





Чаще всего злоумышленники используют:



1. Фишинговые ссылки — поддельные сайты с «выгодными скидками», бронированием туров или услугами Деда Мороза. Иногда они почти полностью копируют настоящие ресурсы, отличие — всего одна буква в адресе.

«Если нет реквизитов компании, доверять сайту не стоит», — предупреждают в ГУРБ.

«Мы призываем жителей Подмосковья внимательно относиться ко всей поступающей информации, особенно в период предпраздничной активности. Помните, знание основных методов обмана помогает эффективно защитить себя и свою семью. Будьте бдительны!», — отметил руководитель ГУРБ Московской области Кирилл Карасев.