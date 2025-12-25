ГУРБ Подмосковья предупреждает о схемах мошенников в новогодние праздники
Новый год — время праздников и приятной суеты, но именно в эти дни мошенники проявляют особую активность. Главное управление региональной безопасности Московской области (ГУРБ) напоминает жителям о самых популярных схемах обмана и способах защиты.
Чаще всего злоумышленники используют:
1. Фишинговые ссылки — поддельные сайты с «выгодными скидками», бронированием туров или услугами Деда Мороза. Иногда они почти полностью копируют настоящие ресурсы, отличие — всего одна буква в адресе.
«Если нет реквизитов компании, доверять сайту не стоит», — предупреждают в ГУРБ.2. Звонки о доставке подарка. Мошенник сообщает о подарке и просит назвать код из СМС. На самом деле этот код даёт доступ к личным данным и учётным записям.
3. Фальшивые выплаты. Мошенники звонят пенсионерам или многодетным семьям и предлагают оформить «новогодние выплаты», спрашивая данные банковской карты и личную информацию.
«Мы призываем жителей Подмосковья внимательно относиться ко всей поступающей информации, особенно в период предпраздничной активности. Помните, знание основных методов обмана помогает эффективно защитить себя и свою семью. Будьте бдительны!», — отметил руководитель ГУРБ Московской области Кирилл Карасев.Главное правило: если кто-то просит назвать персональные данные или коды из СМС — это почти всегда мошенничество. Проверяйте сайты, звонки и письма, чтобы сохранить свои финансы и личные данные в безопасности.