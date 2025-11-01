Синоптик рассказал, в каких регионах России ожидается теплый ноябрь
Необычайно тёплая погода ожидается в ноябре на значительной части территории России. Об этом в беседе с ТАСС проинформировал научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.
По прогнозам метеоролога, температура воздуха превысит климатическую норму в нескольких федеральных округах страны. Тёплую погоду следует ожидать в Северо-Западном, Центральном, Уральском, Приволжском, Сибирском и Южном федеральных округах.
На азиатской территории России также прогнозируется повышение температуры. В сибирском регионе показатели термометра будут держаться на уровне нормы или превышать её.
На Дальнем Востоке ситуация несколько иная. В большинстве районов, включая Якутию и Хабаровский край, температурный режим будет близок к обычным показателям. Температуры ниже нормы ожидаются лишь в отдельных регионах: на Чукотке, северо-востоке Якутии и севере Камчатского края. Как пояснил специалист, на эти территории зима традиционно приходит раньше.
