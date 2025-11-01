Синоптик рассказал, в каких регионах России ожидается теплый ноябрь

01 ноября 2025, 02:20

Синоптик Вильфанд пообещал теплый ноябрь в России

Фото: istockphoto / nukopic

Необычайно тёплая погода ожидается в ноябре на значительной части территории России. Об этом в беседе с ТАСС проинформировал научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.