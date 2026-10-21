Финансист назвал повод задуматься о продаже квартиры или автомобиля
Эксперт фондового рынка компании «Гарда Капитал» Кирилл Селезнев посоветовал пересмотреть необходимость владения квартирой или машиной, если расходы на них заставляют экономить на еде и медицинской помощи. По его оценке, решение стоит принимать и тогда, когда имущество приносит больше тревоги, чем комфорта.
В беседе с «Газетой.Ru» Селезнев объяснил, что машину имеет смысл продать при редких поездках и постоянных тратах на страховку, парковку и сервис. Вместо личного транспорта в такой ситуации выгоднее пользоваться такси или каршерингом.
При оценке сделки финансист рекомендовал считать будущую экономию в ежемесячном бюджете. Переезд в жилье дешевле он счел оправданным, если после продажи квартиры свободными останутся 15–20% чистого дохода. Отказ от автомобиля должен снизить транспортные расходы примерно на 30–40%.
Перед продажей важно заложить в расчеты налоги, комиссию риелтора, затраты на переезд и покупку замены. При переходе на аренду следует учесть регулярную плату за съемное жилье.
Вырученные средства Селезнев предложил направить на закрытие дорогих кредитов, создание финансовой подушки или приобретение более доступного объекта. Хранить всю сумму без четкого плана эксперт не советует: инфляция со временем сокращает покупательную способность денег.
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