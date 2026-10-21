Финансист назвал повод задуматься о продаже квартиры или автомобиля

21 октября 2026, 08:20

Квартиру пора продавать, если начинается экономия на здоровье

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Эксперт фондового рынка компании «Гарда Капитал» Кирилл Селезнев посоветовал пересмотреть необходимость владения квартирой или машиной, если расходы на них заставляют экономить на еде и медицинской помощи. По его оценке, решение стоит принимать и тогда, когда имущество приносит больше тревоги, чем комфорта.