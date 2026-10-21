Индия заблокировала замену экипажа танкера Unity с застрявшими моряками из РФ

21 октября 2026, 06:46

Фото: iStock/Dmitri Toms

Индия не разрешила заменить экипаж арестованного у её берегов танкера Unity, на борту которого находятся российские моряки. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя компании «Антарика» Дениса Шашкина.





Unity стоит на якоре примерно в 12 милях от порта Парадип с 11 мая. Его арестовали по решению индийского суда из-за коммерческого спора. Истец и ответчик зарегистрированы в ОАЭ, разбирательство идёт в Высоком суде штата Одиша. Контракты большинства россиян закончились, но они продолжают выполнять обязанности.





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«В рамках гуманитарной помощи мы пытались предложить решение по смене экипажа, взаимодействовали с консульством, которое очень активно пыталось помогать, но всё блокировалось индийскими властями», — пояснил Шашкин.