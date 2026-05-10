Россиянам напомнили, когда будет сделан перерасчет пенсий
Перерасчет пенсионных выплат работающим пенсионерам запланирован на 1 августа. Об этом рассказала профессор кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Плеханова Юлия Финогенова, передает ТАСС.
До конца года пенсии работающих пенсионеров будут пересчитаны, а пенсии военнослужащих проиндексированы в рамках государственного пенсионного обеспечения, сообщила эксперт.
Индексация пенсий военных пенсионеров запланирована на 1 октября. Размер их пенсий останется на уровне 93,59% от денежного довольствия с учётом всех надбавок. По мнению Финогеновой, коэффициент индексации будет скорректирован в зависимости от уровня инфляции.
Ранее стало известно, где в России средние зарплаты превышают миллион рублей.
