Россиянам напомнили, когда будет сделан перерасчет пенсий

Финогенова сообщила о перерасчете пенсий работающим россиянам с 1 августа
Фото: iStock/Inside Creative House

Перерасчет пенсионных выплат работающим пенсионерам запланирован на 1 августа. Об этом рассказала профессор кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Плеханова Юлия Финогенова, передает ТАСС.



До конца года пенсии работающих пенсионеров будут пересчитаны, а пенсии военнослужащих проиндексированы в рамках государственного пенсионного обеспечения, сообщила эксперт.

Индексация пенсий военных пенсионеров запланирована на 1 октября. Размер их пенсий останется на уровне 93,59% от денежного довольствия с учётом всех надбавок. По мнению Финогеновой, коэффициент индексации будет скорректирован в зависимости от уровня инфляции.

Екатерина Коршунова

