Россиян предупредили о новой схеме мошенников с Captcha
Мошенники начали чаще использовать схему с поддельной «капчей» для кражи данных пользователей. Об этом в разговоре с ТАСС сообщил заместитель председателя Совета по развитию цифровой экономики при Совете Федерации Артем Шейкин.
Сенатор отметил, что злоумышленники пользуются доверием людей к стандартной проверке Captcha, которая редко вызывает подозрения. Вместо привычного выбора картинок или ввода текста, пользователю предлагают выполнить дополнительные действия на устройстве.
По словам Шейкина, человеку могут предложить нажать на определенные клавиши, открыть новое окно или запустить программу. Внешне это похоже на часть проверки, но на самом деле пользователь сам активирует вредоносный код. После этого злоумышленники получают доступ к данным на устройстве, таким как пароли, аккаунты, банковская информация и другие персональные сведения.
Сенатор подчеркнул, что настоящая Captcha не требует покидать страницу, открывать дополнительные окна, запускать программы, копировать команды или использовать специальные сочетания клавиш. Если проверка предлагает такие действия, это не Captcha, а попытка заразить устройство. В таком случае, по его мнению, лучше сразу закрыть страницу и не выполнять никаких инструкций. Шейкин заключил, что современные мошенники все чаще используют доверие пользователей к знакомым цифровым действиям, а не страх.
