Названы пиковые дни импульсивных покупок россиян
Пятница и суббота — пиковые дни спонтанных покупок более чем у четверти россиян. Об этом говорится в исследовании «Выберу.ру», передает РИА Новости.
Согласно результатам опроса, большинство расходов приходится на пятницу и субботу. В пятницу крупные или незапланированные покупки совершают 28% респондентов, в субботу – 26%. Основные траты в эти дни связаны с досугом, ресторанами и онлайн-покупками, на которые приходится 42% всех трат, выяснили аналитики, опросив 3000 россиян от 18 до 60 лет. Воскресенье оказалось более спокойным в плане трат: расходы совершают лишь 14% участников, причем в этот день растет доля затрат на продукты и бытовые нужды.
Будни (кроме пятницы) характеризуются значительно более низкими расходами: в понедельник траты фиксируют у 8% россиян, во вторник и среду – у 7%, в четверг – у 10%. Основные расходы в эти дни включают обязательные платежи, регулярные траты, транспорт и цифровые товары, на которые уходит почти половина всех средств.
Кроме того, респондентов спросили о спонтанных тратах, которые они сами называют срывами. 32% участников отметили, что такие ситуации чаще всего происходят в пятницу. На втором месте – суббота (25%), на третьем – дни сразу после получения зарплаты (21%). Среди тех, кто получает зарплату дважды в месяц, более трети отмечают увеличение трат в первые три дня после выплаты. У тех, кто получает зарплату раз в месяц, этот показатель выше – 43%.
