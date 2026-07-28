Жителей Московского региона предупредили о резком похолодании

28 июля 2026, 03:31

Синоптик Голубев: температура в Москве и области опустится до +18 градусов

Фото: iStock/yulenochekk

В Москве и Подмосковье 30 июля ожидается существенное похолодание. Оно связано с прохождением атмосферного фронта, рассказал агентству РИА Новости начальник отдела краткосрочных прогнозов Гидрометцентра России Александр Голубев.