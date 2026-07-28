Жителей Московского региона предупредили о резком похолодании
В Москве и Подмосковье 30 июля ожидается существенное похолодание. Оно связано с прохождением атмосферного фронта, рассказал агентству РИА Новости начальник отдела краткосрочных прогнозов Гидрометцентра России Александр Голубев.
По словам синоптика, среда станет самым прохладным днём недели: температура опустится до +18–20 градусов. Это произойдёт из‑за активного атмосферного фронта, который пройдёт через Московский регион. За сутки температура снизится на 7–9 градусов по сравнению с показателями вторника.
Голубев также отметил, что в среду на западе Подмоковья прогнозируются сильные дожди, а в столице осадки будут небольшими. При этом самым пасмурным днём окажется четверг. Синоптик добавил, что к выходным погода начнёт улучшаться, а температура воздуха вернётся к климатической норме.
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