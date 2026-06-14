Россиянам рассказали, кто имеет право на две пенсии
Две пенсии в России получают граждане, имеющие право на выплату по разным основаниям одновременно. Об этом сообщил депутат Госдумы Алексей Говырин, передает РИА Новости.
Он отметил, что бывают ситуации, когда человек получает одну выплату по одному основанию и имеет право на вторую выплату по другому основанию. Это может быть связано, например, с возрастом, инвалидностью, выслугой лет или потерей кормильца.
По словам депутата, основная категория людей, получающих две пенсии, связана с военной службой и участием в боевых действиях. Говырин подчеркнул, что инвалидам, получившим увечья в ходе военной службы, предоставляются две пенсии: государственная пенсия по инвалидности и страховая пенсия по старости.
Аналогичное право на получение двух пенсий имеют участники Великой Отечественной войны с первой, второй или третьей группой инвалидности, а также граждане, награжденные знаком «Житель блокадного Ленинграда», «Житель осажденного Севастополя» или «Житель осажденного Сталинграда», если им установлена инвалидность, добавил он. Отдельно парламентарий упомянул участников современных боевых действий и добровольцев, которые также могут получать две пенсии.
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