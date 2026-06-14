Россиянам рассказали, кто имеет право на две пенсии

14 июня 2026, 08:45

Говырин: две пенсии можно получить при наличии двух разных оснований на выплаты

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Две пенсии в России получают граждане, имеющие право на выплату по разным основаниям одновременно. Об этом сообщил депутат Госдумы Алексей Говырин, передает РИА Новости.