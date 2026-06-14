Названы болезни, которые нужно предотвращать в первую очередь
Ректор Сеченовского университета Петр Глыбочко назвал болезни, которые нужно предотвращать в первую очередь. Об этом сообщает РИА Новости.
Среди хронических неинфекционных болезней сердечно-сосудистые, онкологические заболевания и проблемы с лёгкими лидируют по смертности. Именно эти три типа патологий необходимо в первую очередь предупреждать, подчеркнул Глыбочко.
По его словам, ранняя диагностика и современные методы профилактики значительно уменьшают вероятность инфаркта миокарда, метастазирующего рака и хронической дыхательной недостаточности.
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