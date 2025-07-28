Финансист оценил последствия возможного удвоения маткапитала в России

28 июля 2025, 12:43

Финансист Селезнев: рост маткапитала не сделает жильё доступнее

Фото: Istock/blinow61

Удвоение материнского капитала может привести к неодинаковым последствиям для заемщиков по ипотеке в разных регионах России.





Как пояснил «Газете.Ru» эксперт по фондовому рынку компании «Гарда Капитал» Кирилл Селезнев, для жителей крупных городов это не станет решающим фактором, который сделает покупку жилья заметно доступнее. Он отметил, что сам по себе маткапитал редко становится ключевым стимулом для рождения детей. Финансист пояснил, что эти деньги не выплачиваются напрямую (кроме случаев с очень нуждающимися семьями), и их уже давно не хватает для покупки в крупном городе сколько-нибудь значимого по размеру жилья. Это хорошая помощь, если уже есть жильё и нужно расшириться, но не более того. В случае удвоения маткапитала эффект будет зависеть от региона.





«Если маткапитал удвоят, то это будет иметь неравномерный эффект в разных регионах, городах и местностях. Для регионов, сёл, деревень и небольших городов, где есть право на сверхльготные ставки по ипотеке (2–3%), удвоение маткапитала будет значить фактически удвоение первого потенциального взноса за своё жильё. Это может сильно изменить всю математику при планировании семьи. Но с оговорками», — сказал Селезнев.

«Новое предложение звучит размыто. Если семья сможет рассчитывать на доплату за второго ребенка в 440 тыс. рублей (более 1,1 млн в сумме), то это одна история, а если на 1,8 млн в сумме — то совсем другая.

Грубо говоря, взяв паузу с сертификатом при первом ребенке, семья может завести детей-погодок, получить около 2 млн рублей на старте и взять целый дом в ипотеку стоимостью от 5 млн рублей с комфортным платежом 11–12 тыс. рублей в месяц (при ставках в 2–3%). Это очень хорошая сделка. Но в большом городе так сделать не получится: ставки другие, и цены другие», — заключил Селезнев.