В Саратове почти 40 квартир разрушено из-за взрыва газа в доме

28 июля 2025, 10:48

ТАСС: в Саратове, в многоэтажке, где произошёл взрыв газа, разрушено 38 квартир

Фото: медиасток.рф

Из-за взрыва газа, произошедшего в жилом десятиэтажном доме в Саратове, разрушено 38 квартир. Об этом ТАСС сообщили в оперативных службах.