В Саратове почти 40 квартир разрушено из-за взрыва газа в доме
ТАСС: в Саратове, в многоэтажке, где произошёл взрыв газа, разрушено 38 квартир
Из-за взрыва газа, произошедшего в жилом десятиэтажном доме в Саратове, разрушено 38 квартир. Об этом ТАСС сообщили в оперативных службах.
Уточняется, что дом состоит из 5 подъездов и 194 квартир, в которых жили около 600 человек.
Напомним, что газ взорвался в пятницу, 25 июля, в доме на улице Блинова. Взрыв разрушил угловой подъезд с 7 по 10 этажи. Изначально сообщалось, что погибли три человека, однако количество жертв позднее увеличилось до шести. Кроме того, в результате взрыва газа также пострадал соседний дом, были повреждены десятки автомобилей.
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