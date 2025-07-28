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В Подмосковье за неделю подали 4,8 тыс. заявлений на выплаты на школьную форму

оригинал Фото: istockphoto.com/Sergei Ramiltsev

Более 4,8 тыс. заявлений на получение выплаты многодетным семьям на покупку школьной формы подали через портал госуслуг Московской области за минувшую неделю. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства государственного управления, информационных технологий и связи.



Выплата на форму предоставляется одному из родителей многодетной семьи на каждого школьника один раз в календарный год.

«Заявление о предоставление выплаты необходимо подавать не позднее 5 декабря текущего года. Сумма выплаты составляет 3 тысячи рублей», — говорится в сообщении.
В министерстве также отметили, что в самой востребованной услугой областного госпортала за неделю стала запись в колледжи: в этом разделе было подано свыше 17,2 тыс. заявлений. Кроме того, было отправлено более 5,2 тыс. онлайн-заявок на запись в школу.
Лев Каштанов

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