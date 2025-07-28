В Подмосковье за неделю подали 4,8 тыс. заявлений на выплаты на школьную форму

28 июля 2025, 11:13

оригинал Фото: istockphoto.com/Sergei Ramiltsev

Более 4,8 тыс. заявлений на получение выплаты многодетным семьям на покупку школьной формы подали через портал госуслуг Московской области за минувшую неделю. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства государственного управления, информационных технологий и связи.





Выплата на форму предоставляется одному из родителей многодетной семьи на каждого школьника один раз в календарный год.





«Заявление о предоставление выплаты необходимо подавать не позднее 5 декабря текущего года. Сумма выплаты составляет 3 тысячи рублей», — говорится в сообщении.