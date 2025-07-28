В Подмосковье за неделю подали 4,8 тыс. заявлений на выплаты на школьную форму
Более 4,8 тыс. заявлений на получение выплаты многодетным семьям на покупку школьной формы подали через портал госуслуг Московской области за минувшую неделю. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства государственного управления, информационных технологий и связи.
Выплата на форму предоставляется одному из родителей многодетной семьи на каждого школьника один раз в календарный год.
«Заявление о предоставление выплаты необходимо подавать не позднее 5 декабря текущего года. Сумма выплаты составляет 3 тысячи рублей», — говорится в сообщении.В министерстве также отметили, что в самой востребованной услугой областного госпортала за неделю стала запись в колледжи: в этом разделе было подано свыше 17,2 тыс. заявлений. Кроме того, было отправлено более 5,2 тыс. онлайн-заявок на запись в школу.