29 января 2026, 20:13

Лавров снова устроил мини-стендап в Кремле

Сергей Лавров (Фото: www.kremlin.ru)

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в очередной раз поднял настроение журналистам перед официальными переговорами в Кремле. Видеозапись опубликовал журналист Александр Юнашев в своем Telegram-канале.