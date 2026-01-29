Лавров снова устроил мини-стендап в Кремле
Министр иностранных дел России Сергей Лавров в очередной раз поднял настроение журналистам перед официальными переговорами в Кремле. Видеозапись опубликовал журналист Александр Юнашев в своем Telegram-канале.
Накануне встречи президентов России и ОАЭ дипломат в шутливой форме поинтересовался у представителей СМИ, куда все пропали и зачем он вообще «сюда пришёл».
Как видно на видео, опубликованном журналистом Александром Юнашевым, Лавров, выйдя к прессе, сначала огляделся и задал вопрос: «А куда делись-то все?» Услышав, что журналисты «спрятались», министр с улыбкой добавил: «А чего я сюда к вам пришёл тогда?» В ответ ему напомнили, что — «беседовать с журналистами».
Примечательно, что это уже не первый подобный эпизод. Почти год назад, 13 марта 2025 года, перед переговорами Владимира Путина и Александра Лукашенко Лавров выдал похожую реплику, которая быстро разошлась по соцсетям. Тогда официальный представитель МИД Мария Захарова назвала шутку министра «ещё одним подаренным россиянам мемом».
