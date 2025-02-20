Финансист раскрыл, вернутся ли западные бренды в Россию

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Покинувшие Россию западные бренды заинтересованы в России, потому что местный рынок для них знаком, а потребители ждут возвращения. Об этом заявил финансовый аналитик Михаил Беляев в беседе с «Татар-информом».
По его мнению, иностранным компаниям не придется вкладываться в маркетинг и продвижение так, как пришлось бы это делать на незнакомом рынке, потому что они уже присутствовали в России ранее.
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«Эти марки здесь уже когда-то были, поэтому не надо тратить дополнительные средства, чтобы закрепиться на этом рынке. С их точки зрения, все очень привлекательно. <…> Люди, я думаю, тепло встретят ушедшие марки. Так что к взаимному удовольствию друг друга бренды могут вернуться в Россию», — отметил Беляев.Читайте также:
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Данил Пономарев