В Госдуме назвали условия для возвращения артистов после завершения СВО

После завершения конфликта на Украине в Россию могут начать возвращаться зарубежные и российские звезды, однако они должны быть тщательно проверены на предмет антироссийской риторики. Такое мнение высказал зампред Комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин. По его мнению, тем, кто посещал Украину или активно высказывался против России, должны запретить въезд.