В Госдуме назвали условия для возвращения артистов после завершения СВО

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После завершения конфликта на Украине в Россию могут начать возвращаться зарубежные и российские звезды, однако они должны быть тщательно проверены на предмет антироссийской риторики. Такое мнение высказал зампред Комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин. По его мнению, тем, кто посещал Украину или активно высказывался против России, должны запретить въезд.
«Исключение, разумеется, тоже должны быть. В случаях, когда у той или иной звезды будет возникать острая нужда посетить РФ, он, если провинился перед нами, должен будет принести публичные извинения, возможно, заплатить штрафы. И только после этого его могут впустить», — поделился парламентарий в беседе с Общественной Службой Новостей.Политолог Евгений Михайлов, в свою очередь, подчеркнул, что осторожности требует и возвращение западных брендов. В разговоре с RT эксперт отметил, что многие ниши уже заняты российскими производителями, и неконтролируемое возвращение иностранных компаний может нанести ущерб национальной экономике.
«Предпочтение нужно отдать тем компаниям, где еще нет полного импортозамещения и где мы можем закрыть проблемные зоны. К возвращению западных брендов нужно подходить избирательно, чтобы поддержать отечественный бизнес», — заключил Михайлов.Читайте также:
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