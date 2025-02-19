Эксперт раскрыл, будут ли популярны вернувшиеся иностранные бренды

Иностранные бренды при их возвращении в России будут популярны и пользоваться спросом у покупателей. Об этом заявил директор департамента торговых центров Becar Asset Management Алексей Попиков. По его мнению, с одной стороны стоит учитывать, что бренды показали свою позицию, когда решили покинуть РФ.