Эксперт раскрыл, будут ли популярны вернувшиеся иностранные бренды

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Иностранные бренды при их возвращении в России будут популярны и пользоваться спросом у покупателей. Об этом заявил директор департамента торговых центров Becar Asset Management Алексей Попиков. По его мнению, с одной стороны стоит учитывать, что бренды показали свою позицию, когда решили покинуть РФ.
«Но, с другой – бизнес есть бизнес, и каждый зарабатывает, как может и где может. Россия всегда открыта, а так как нас десятилетиями приучали к западным брендам, то, думаю, конечный потребитель будет только рад их возвращению. Как показывает практика, посещая другие страны, наши граждане, как правило, заходят в магазины ушедших из России брендов», — отметил эксперт в беседе с «Петербургским дневником».Однако экономист Николай Кульбака в разговоре с «Вечерней Москвой» выразил сомнения в скором возвращении иностранных компаний. По его словам, существуют как минимум два фактора, которые делают этот процесс сложным: высокие риски для ведения бизнеса в России и отсутствие перспектив снятия санкций.
«Все это вместе делает вопрос возвращения очень сложным. Тем более что многие из этих фирм, уходя из России, потеряли свои активы. И опять влезать в страну, где риски очень высоки, для них уже не так интересно», — подчеркнул Кульбака.Читайте также:
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