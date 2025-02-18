Политолог ответил, вернутся ли западные бренды в Россию

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Бренды Запада не смогут вернуться на российский рынок на старых условиях. Об этом пишет RT, ссылаясь на политолога Евгения Михайлова.
По словам собеседника, приход западных брендов на рынок, заполненный отечественным производителем, может причинить ущерб как национальной экономике, так и национальным интересам.
Он добавил, что в настоящее время российский бизнес «начал подниматься».
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Он добавил, что в настоящее время российский бизнес «начал подниматься».
«Соответственно, здесь нужно рассматривать иное законодательство в случае возврата определённых компаний. (…) К возвращению западных компаний нужно подходить очень-очень избирательно», — заключил Евгений Михайлов.Ранее аналогичную позицию высказывал депутат Госдумы Игорь Антроренко. Парламентарий подчеркивал, что производить одежду проще, нежели технику, ведь одежда не требует сложных технологий и значительных инвестиций.
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Никита Кротов