Финансист рассказала, как россияне могут вернуть до 19,5 тысячи уплаченных налогов
Россияне имеют возможность получить налоговый вычет на расходы, связанные с образованием, лечением, покупкой лекарств, занятиями спортом, взносами на накопительную часть пенсии и даже за сдачу ГТО.
Об этом сообщила налоговый консультант Юлия Лихоманова в интервью для NEWS.ru. Она отметила, что у граждан есть право выбора, на какие именно расходы подавать декларацию, однако максимальная сумма возврата не может превышать 19,5 тысячи рублей в год.
Вычет можно получить за различные категории расходов, включая образование, медицинские услуги (в том числе по ДМС), лекарства, занятия фитнесом (за себя, детей и неработающих родителей), благотворительные взносы, независимую оценку квалификации, а также страховые взносы и взносы на накопительную пенсию. Лихоманова подчеркнула, что граждане могут выбирать, какие именно расходы включить в декларацию для получения максимального возврата.
Эксперт также напомнила о том, что с 2025 года лимит суммы, с которой можно получать социальные вычеты, увеличится с 120 тысяч до 150 тысяч рублей.
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