Финансист рассказала, как россияне могут вернуть до 19,5 тысячи уплаченных налогов

31 июля 2025, 14:38

Финансист Лихоманова: граждане могут выбрать, на что получить налоговый вычет

Фото: istockphoto/Oleg Elkov

Россияне имеют возможность получить налоговый вычет на расходы, связанные с образованием, лечением, покупкой лекарств, занятиями спортом, взносами на накопительную часть пенсии и даже за сдачу ГТО.