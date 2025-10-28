Неработающим пенсионерам назвали размер выплат в 2026 году
Средний размер выплат по старости для неработающих пенсионеров в 2026 году превысит 27 тысяч рублей. Об этом в беседе с ТАСС рассказала профессор кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г. В. Плеханова Юлия Финогенова.
Страховая пенсия является наиболее распространённым видом выплат пожилым людям. Её назначают при достижении определенного возраста, в случае инвалидности или потери кормильца. Размер пенсии формируется из фиксированной выплаты и индивидуальных пенсионных коэффициентов (ИПК). Стоимость одного балла определяется государством, а их количество зависит от трудового стажа и размера заработной платы.
На 1 июля 2025 года средний размер страховой пенсии составлял 25 826,03 рубля. После запланированной индексации на 7,6% он достигнет 27 788,8 рубля.
Что касается социальных пенсий, их средний размер на ту же дату составлял 15 856,22 рубля. В отличие от страховых, социальные пенсии не зависят от трудового стажа и накопленных взносов. Они назначаются гражданам, которые не имеют достаточного трудового стажа.
