Неработающим пенсионерам назвали размер выплат в 2026 году

28 октября 2025, 06:11

Профессор Финогенова: страховые пенсии россиян вырастут до 27 тысяч рублей

Фото: istockphoto / mars58

Средний размер выплат по старости для неработающих пенсионеров в 2026 году превысит 27 тысяч рублей. Об этом в беседе с ТАСС рассказала профессор кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г. В. Плеханова Юлия Финогенова.