Илон Маск представил «убийцу» Википедии

28 октября 2025, 05:55

Илон Маск представил информационную платформу Grokipedia

Фото: istockphoto / pressureUA

Предприниматель Илон Маск запустил новую информационную платформу Grokipedia, которая призвана составить конкуренцию популярной Википедии. Об этом пишет The News York Times.