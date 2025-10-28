Илон Маск представил «убийцу» Википедии
Предприниматель Илон Маск запустил новую информационную платформу Grokipedia, которая призвана составить конкуренцию популярной Википедии. Об этом пишет The News York Times.
На старте проекта база данных содержала 885 279 статей. Запуск платформы сопровождался техническими неполадками — часть пользователей столкнулась со сбоями в работе сайта.
Реакция интернет-сообщества на новинку оказалась противоречивой. Критики проекта называют его «ещё одним централизованным ресурсом» и выражают сомнения в эффективности полного перехода на генерацию контента с помощью искусственного интеллекта. По их мнению, такой подход может привести к искажению информации.
Тем не менее, есть и те, кто видит в Grokipedia значительный потенциал для развития. Оптимисты полагают, что новая платформа способна превзойти традиционную Википедию и занять лидирующие позиции в сфере онлайн-энциклопедий.
Читайте также: