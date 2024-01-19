Финансист Валишвили объяснила, как избежать скрытых списаний с карты

Фото: iStock/utah778
Финансист Мери Валишвили рассказала, что существует несколько способов защитить свои карты от скрытых автоматических списаний, которые практикуют маркетплейсы и банки. Об этом пишет «Прайм».
Валишвили добавила, что в Госдуму внесён законопроект, включающий запрет для платных сервисов на автоматические списания и продление подписок без уведомления пользователя. Если он будет принят, права россиян будут защищены с помощью ещё одного инструмента, заключил финансист.
Читайте также:
Финансист Валишвили предупредила об опасности мошенничества с новыми банкнотами
Аналитик Сигал рекомендовал класть деньги на депозит для спасения их от инфляции
Экономист раскрыл главную проблему большинства россиян в 2024 году
Диана Аванесян