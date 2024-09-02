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Финдиректор РФС погиб при крушении Ми-8 на Камчатке

02 сентября 2024, 21:14
Фото: iStock/Boris Ipatov

Фото: iStock/Boris Ipatov

Финансовый директор Российского футбольного союза (РФС) Арсений Замятин и его жена Полина погибли при крушении вертолёта Ми-8 на Камчатке. Об этом сообщили в пресс-службе союза.
Президент РФС Александр Дюков сообщил, что Замятин был человеком, который очень любил футбол и стремился сделать его лучше.

Он добавил, что союз окажет финансовую поддержку семье погибших, а также полностью оплатит расходы на организацию похорон.



Напомним, что утром 31 августа с радаров пропал вертолёт Ми-8, на борту которого находились 19 пассажиров и трое членов экипажа. 2 сентября МЧС России сообщило, что на месте крушения были обнаружены тела всех 22 погибших.

Замятин стал финансовым директором РФС летом 2020 года. Также он начал строить карьеру в Минэнерго России. Ранее работал в финансовых отделах «Газпрома».

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#камчатка
Индекс запасённой Солнцем энергии достиг рекордного показателя в XXI веке
ИКИ РАН: индекс солнечного цикла достиг рекорда в 2024 году
02 сентября 2024, 20:44

Фото: iStock/egal

Индекс солнечного цикла, указывающий на запасённую в звезде энергию, достиг почти рекордных для XXI века значений. Об этом в беседе с РИА Новости сообщил руководитель Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН Сергей Богачёв.
Отмечается, что среднее значение индекса в августе эгото года составило 215.5, что стало абсолютным рекордом не только нынешнего 25-го, но и предшествовавшего ему 24-го солнечного цикла, максимум которого был зафиксирован в 2012-2014 годах.

Абсолютным рекордом нынешнего столетия стал лишь показатель 2000 года, когда было зафиксировано значение в 244.

По словам Богачёва, нынешняя ситуация оказалась неожиданной для учёных, которые прогнозировали показатели в два раза ниже. Однако они убеждены, что нынешние значения промежуточные, а максимальную активность стоит ждать в следующем году.

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В сентябре Землю ожидают мощные магнитные бури
02 сентября 2024, 19:42

Фото: istockphoto/murat4art

В сентябре на Землю обрушатся мощные магнитные бури. Причина этого в том, что индекс солнечного цикла практически достиг своего максимума в XXI веке, а это может привести к сильным вспышкам на Солнце.
Об этом сообщается на сайте Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) и Института солнечно-земной физики (ИСЗФ). Учёные сообщили, что более высокие уровни солнечной активности в текущем столетии наблюдались только в самом начале века, в 2000-2001 годах на пике развившегося тогда 23-го цикла солнечной активности (сейчас идёт 25-й).

Уровень цикла измеряется по числу солнечных пятен, видимых за месяц на обращенной к Земле стороне Солнца. Высокий уровень индекса говорит о серьезных рисках масштабных вспышек и сильных магнитных бурь. По прогнозам специалистов, ближайшая магнитная буря достигнет Земли 8 сентября. Высокий уровень солнечной активности сохранится и на следующий день.

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#магнитные бури
#земля
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Названы причины разницы зарплат мужчин и женщин
Сенатор Епифанова объяснила неравенство зарплат стереотипами
02 сентября 2024, 19:34

Фото: iStock/JLco - Julia Amaral

Сенатор РФ Ольга Епифанова заявила, что оплата труда у мужчин и женщин различна во многом по причине стереотипов.
«Так, информация и связь, строительство и добыча ископаемых — отрасли с высокой оплатой труда, традиционно считающиеся мужскими, и в этих отраслях работают порядка 65% мужчин. А образование, социальные услуги, уход за больными отличаются невысокими доходами, но в них трудятся более 11 млн женщин и только 3,2 млн мужчин», — пояснила в беседе с Газета.ру Епифанова.

При этом она отметила, что российский рынок труда постепенно движется в сторону гендерного равенства.

А карьерный консультант Ильгиз Валинуров объяснил лидерство ЯНАО и ХМАО по уровню зарплат.

«Ситуация не в том, что это нефтегазовые регионы, а в том, что Югра, Ямало-Ненецкий АО и Магаданская область и другие части севера принципиально дороже», — отметил в беседе с Общественной Службой Новостей Валинуров.

Дело и в логистике, ценах на продукты питания и прочее, которые вынуждают работодателя платить более высокие зарплаты, добавил специалист.

Ранее сообщалось, что с 1 сентября в России вступил в силу закон, внесший изменения в статью 152 Трудового кодекса РФ, которая затрагивает порядок оплаты сверхурочных работ.

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#рф
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Volkswagen заявил о высокой вероятности закрытия всех своих заводов в Германии
02 сентября 2024, 19:08

Фото: iStock/josefkubes

Автопроизводитель Volkswagen не исключил, что прибегнет к закрытию заводов и увольнению сотрудников в рамках принятой в 2023 году программы экономики. Об этом со ссылкой на заявление концерна сообщает агентство DPA.
Отмечается, что необходимо провести масштабную реструктуризацию марок, выпускаемых группой Volkswagen AG. В сложившейся в настоящее время ситуации нельзя исключать закрытия заводов по производству автомобилей и комплектующих к ним.

Руководство концерна считает, что невозможно достичь поставленных целей по экономии средств за счёт запланированного ранее сокращения рабочих мест путём частичного выхода сотрудников на пенсию и осуществления единовременных выплат.

В связи с таким положением автоконцерн принял решение прекратить действие гарантий занятости, прописанных в трудовых договорах с 1994 года.

Глава Volkswagen Оливер Блуме заявил, что курс жёсткой экономии вызван осложнившимся положением европейского автопрома, поскольку на рынок проникают всё новые игроки. В 2023 году компанией была принята программа экономии, которая, как ожидается, позволит увеличить прибыль на 10 миллиардов евро до 2026 года.

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#германия
#экономика
#завод
#автомобили
#производители
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Премьер Мишустин и губернатор Воробьёв приехали с поздравлениями в новый лицей «Авиатика»
Мишустин и Воробьёв приехали с поздравлениями в новый лицей «Авиатика»
02 сентября 2024, 18:58

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Премьер России Михаил Мишустин и губернатор Московской области Андрей Воробьёв поздравили с Днём знаний учащихся и педагогов лицея «Авиатика», который открылся в Лобне. Это современный образовательный комплекс, оборудованный всем необходимым для учёбы, занятий спортом и творчеством.
Лицей построен по нацпроекту. Он включает школу на 220 мест и детсад на 330 воспитанников. Это одно из двух крупнейших учебных заведений в Подмосковье. В прошлом году подобную школу в ЖК «Гусарская баллада» в Одинцовском округе открыл президент.

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Мишустин и Воробьёв осмотрели в лицее классы, столовую, спортивный и актовый залы, а также поздравили учащихся и педагогов с началом учебного года.
«Андрей Юрьевич, скажу абсолютно искренне, что я поражён масштабами, скоростью и качеством работы, которую региональные власти провели по открытию лицея. Он потрясающий. Здесь важно было подготовить персонал, сделать все лабораторные классы. Хочу поблагодарить в вашем лице всех коллег из Московской области, кто трудился над этим проектом», – сказал Мишустин.
Он отметил, что федеральная часть финансирования была доведена вовремя.

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

«Это большая президентская программа, и все мы стараемся, чтобы национальные проекты, государственные программы, указы и поручения главы государства выполнялись вовремя. Сегодня мы видим пример такой работы. Счастливые глаза ребят и преподавателей – настоящая награда. Ещё очень важно развивать инфраструктуру, ведь для школы необходимы хорошие дороги, автобусы, чтобы ребята могли комфортно доехать как до дома, так и к местам, где они будут заниматься в кружках», – добавил глава правительства.

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Старт строительству «Авиатики» Андрей Воробьёв и зампред правительства Татьяна Голикова дали в мае 2022 года одновременно с 19 другими школами. Это долгожданный объект для микрорайона Катюшки, где проживают почти 15 тыс. человек. Он разделён на две части. В южной – всего одна средняя школа №10. В северной, где шесть лет назад были введены первые дома, инвестор школу так и не построил. В итоге до ближайшей СОШ №7 в мкр. Букино детям приходилось добираться полтора километра.

Чтобы ребята могли учиться рядом с домом, правительство региона в 2022 году заключило контракт с подрядчиком, и в течение двух лет в Катюшках был построен большой лицей «Авиатика». Он разгрузил СОШ №№ 3,7 и 10. Кроме того, туда в полном составе перешли школьники и педагоги из СОШ №5. Здание же пятой школы в следующем году отремонтируют и передадут Лобненскому лицею.

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

«Президентская программа позволяет нам в Подмосковье реализовывать очень амбициозные проекты как по форме, так и по содержанию. Здесь мы видим просторные аудитории, лучшие лаборатории. Наша задача – приглашать к себе самых талантливых учителей. Мы сотрудничаем с техническими, гуманитарными вузами, так как заинтересованы, чтобы наши ребята поступали в самые передовые университеты», – сказал Воробьёв.
В четврёхэтажном лицее разместились начальная школа на 800 детей, основная на 1 тыс. мест и старшая – на 400 учащихся. Обучение будет вестись по четырём профилям: авиастроительное и аэрокосмическое направление, естественно-научный с инженерным уклоном, социально-экономический также с инженерным уклоном. В лицее ребята станут углублённо изучать математику, физику, информатику, черчение, английский язык, обществознание и экономику. Им будут доступны современные методы проектирования летательных аппаратов и космических моделей, авиамоделирование.

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Дети смогут также развивать практические навыки, проводить исследования. Для этого в лицее есть современная база, лаборатории и мастерские.

В «Авиатике» создана комплексная система профориентации, которая позволит в формате «школа – вуз – предприятие» обеспечивать специалистами авиационную отрасль.

В лицее собралась сильная команда из 82 преподавателей. Руководит педагогическим составом почётный работник сферы образования России Андрей Иванов. Долгое время он возглавлял Лобненский лицей, который находится в числе лидеров по Московской области.
«Для Лобни лицей уникален, потому что все школы в городе – стандартные, еще советских проектных решений. А наше образовательное учреждение даёт возможность детям не только учиться. Тут есть ещё пространства, где давать практические навыки. Уверены, что наш лицей станет передовым и будет воспитывать будущих инженеров, авиаторов и космонавтов», – отметил Иванов.

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

В лицее создан Центр детских инициатив для ребят, которые занимаются волонтёрской деятельностью. Они помогают и пожилым, и Кашинскому детдому. Недавно ребята ездили в Курскую область, где оказывали помощь детям, в том числе психологическую, привозили им одежду.

В новом трёхэтажном здании для малышей предусмотрены физкультурный и музыкальный залы, столовая, кабинеты логопеда и психолога, медицинский блок. На территории – игровые и спортивные площадки. Садик позволит осуществлять безбарьерный переход в начальную школу.

Московская область сделала к школе и детскому саду подъездную дорогу, разворотный круг для автобусов, тротуары и парковки. Кроме того, был запущен дополнительный маршрут общественного транспорта №17, обслуживающий жителей микрорайонов Букино, Катюшки и Центральный. В планах – изменить схемы маршрутов №№ 1,2,9, чтобы они проходили через образовательное учреждение.


В ходе посещения лицея «Авиатика» Воробьёв рассказал Мишустину о социально значимых объектах и проектах в Подмосковье, поддержанных президентом и федеральным правительством. В сфере образования это Гимназия им. Е.М. Примакова в Одинцовском, Технолицей им. Долгих в Истре, Технопарк при Физтех-лицее им. П.Л. Капицы в Долгопрудном, новые образовательные комплексы. В области здравоохранения – современные поликлиники, быстровозводимые модульные ФАПы, обновление автопарка скорой медицинской помощи. Среди объектов дорожной инфраструктуры – ЮЛА, обход Малых Вязём, трасса М-5 «Урал», дорога «Виноградово – Болтино – Тарасовка».

Также губернатор рассказал о строительстве Центра реабилитации для слепоглухих инвалидов в Сергиевом Посаде, который будет единственным подобным в своем роде. Он откроется в октябре.
Новая школа
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#образование
#нацпроекты
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Блогер Тихомиров раскрыл, когда в Подмосковье начнётся сезон грибов
Блогер Тихомиров спрогнозировал сезон грибов в конце сентября
02 сентября 2024, 18:34

Автор научно-популярного YouTube-канала про грибы Дмитрий Тихомиров заявил, что в Московской области сезон грибов начнётся в конце сентября.
«Я подозреваю, что грибы могут пойти в конце сентября, даже начале октября. Если похолодает, появится все, что надо, – от подосиновиков до белых грибов, рыжиков. Их также можно будет найти на востоке области», – поделился в беседе с «Москвой 24» Тихомиров.

Однако нынешняя пора подхлдит не только для сбора грибов. Так, кузбасские рыбаки поделились фотографиями улова большой щуки.

«Да рыбак из этой щуки наверное больше трёх желаний исполнит сготовил: паштет, пирожки и уху», — приводит «Сiбдепо» комментарии пользователя.

Ранее в подмосковном Минэкологии рассказали, какие виды грибов в регионе разрешены для сбора, а какие стоит оставить в лесу.

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#охота
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В Жуковском открыли новую школу более чем на 1,4 мест
02 сентября 2024, 18:17

Фото: пресс-служба администрации г. о. Жуковский

В Жуковском торжественно открыли школу-новостройку в микрорайоне № 5. Об этом сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
В новое здание переехала школа №10. В этом году там будут учиться 1420 учеников, в том числе 188 первоклассников.
«Для Жуковского это очень радостный день. Поздравляю юных жуковчан, их родителей и педагогов с этим замечательным событием! Школа большая, площадью почти 17 тыс. кв. м, современная. Она оснащена новым оборудованием и мебелью. Уверен, в ней будет комфортно, и ученикам, и педагогам», – сказал города Борис Аубакиров.
Строительство школы заняло около 1,5 лет. В четырёхэтажном здании расположены учебные классы, помещения для групп продлённого дня, два спортзала, библиотечно-информационный центр, актовый зал на 400 мест и столовая с пищеблоком также на 400 мест.

По случаю открытия школы в Жуковском состоялось торжественное мероприятие, которое посетили вице-губернатор Московской области Мария Нагорная, глава Жуковского Борис Аубакиров, депутат Госдумы Роман Терюшков и другие.

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#жуковский
#школа
#мария нагорная
#подмосковье
#московская область
#роман терюшков
#образование
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Подмосковные предприниматели заключили более 400 договоров с регоператором Рузского кластера
Бизнес Подмосковья заключил 421 договор с регоператором Рузского кластера
02 сентября 2024, 18:04

Фото: пресс-служба Минчистоты МО

За минувшее лето подмосковные предприниматели заключили 421 договор с Рузским региональным оператором на оказание услуг по обращению с твёрдыми коммунальными отходами. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.
«Только в августе с организациями, в том числе СНТ, управляющими компаниями и другими коммерческими предприятиями, заключили 117 договоров. Для вывоза всех типов отходов на территории Рузского кластера в среднем в месяц потребовалось 327 единиц техники. По закону собственники твёрдых коммунальных отходов обязаны заключать договор на обслуживание с региональным оператором в зоне его деятельности», – подчеркнули в министерстве.
Там отметили, что договор с физлицами представляет собой публичную оферту на сайте регионального оператора. Договор с юридическими лицами включает заявление с необходимым пакетом документов.

В Минчистоты напомнили, что теперь индивидуальным предпринимателям и юрлицам оформить договор можно онлайн.

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#московская область
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Глава Химок Волошин поздравил школьников с Днём знаний
02 сентября 2024, 17:56

Фото: пресс-служба администрации г.о. Химки

Учеников и педагогов школы «Флагман» поздравил с Днём знаний и началом учебного года глава городского округа Химки Дмитрий Волошин, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
В этом году школа «Флагман» отмечает свой 10-летний юбилей.

«Сегодня в этот прекрасный день малыши впервые пошли в школу. Учителя и педагоги будут помогать и напутствовать, не оставлять ребят одних. Мы со своей стороны сделаем всё, чтобы образовательный процесс был комфортным и плодотворным», — сказал Дмитрий Волошин.
Он отметил, что в округе при поддержке губернатора Московской области Андрея Воробьёва строятся детские сады и школы, отвечающие всем современным требованиям.

К поздравлениям присоединились также директор школы, член Совета депутатов округа Химки Евгений Иноземцев и благочинный церквей Химкинского округа протоиерей Артемий Гранкин.

Во «Флагмане» учатся почти 900 школьников, для них на выбор есть два направления: гуманитарное и инженерное.

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#дмитрий волошин
#день знаний
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