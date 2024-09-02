Финдиректор РФС погиб при крушении Ми-8 на Камчатке

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Финансовый директор Российского футбольного союза (РФС) Арсений Замятин и его жена Полина погибли при крушении вертолёта Ми-8 на Камчатке. Об этом сообщили в пресс-службе союза.
Президент РФС Александр Дюков сообщил, что Замятин был человеком, который очень любил футбол и стремился сделать его лучше.
Он добавил, что союз окажет финансовую поддержку семье погибших, а также полностью оплатит расходы на организацию похорон.
Напомним, что утром 31 августа с радаров пропал вертолёт Ми-8, на борту которого находились 19 пассажиров и трое членов экипажа. 2 сентября МЧС России сообщило, что на месте крушения были обнаружены тела всех 22 погибших.
Замятин стал финансовым директором РФС летом 2020 года. Также он начал строить карьеру в Минэнерго России. Ранее работал в финансовых отделах «Газпрома».
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Он добавил, что союз окажет финансовую поддержку семье погибших, а также полностью оплатит расходы на организацию похорон.
Напомним, что утром 31 августа с радаров пропал вертолёт Ми-8, на борту которого находились 19 пассажиров и трое членов экипажа. 2 сентября МЧС России сообщило, что на месте крушения были обнаружены тела всех 22 погибших.
Замятин стал финансовым директором РФС летом 2020 года. Также он начал строить карьеру в Минэнерго России. Ранее работал в финансовых отделах «Газпрома».
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Анастасия Чинкова