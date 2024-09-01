На месте крушения вертолета на Камчатке обнаружили 17 тел пассажиров

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Спасатели МЧС обнаружили тела погибших пассажиров на месте крушения вертолета Ми-8 на Камчатке. Об этом сообщили в МЧС России.
Уточняется, что на месте происшествия находятся 9 спасателей ГУ МЧС России по Камчатскому краю. На данный момент специалисты обнаружили 17 тел погибших.
Поиски и спасательные работы в настоящее время продолжаются.
Напомним, вертолет Ми-8Т авиакомпании «Витязь-Аэро» 31 августа пропал в Камчатском крае. Предварительно, борт летел с вулкана Вачкажец в поселок Николаевка. Финансовый директор Российского футбольного союза Арсений Замятин и его жена Полина Замятина могли быть в этом вертолете.
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Поиски и спасательные работы в настоящее время продолжаются.
Напомним, вертолет Ми-8Т авиакомпании «Витязь-Аэро» 31 августа пропал в Камчатском крае. Предварительно, борт летел с вулкана Вачкажец в поселок Николаевка. Финансовый директор Российского футбольного союза Арсений Замятин и его жена Полина Замятина могли быть в этом вертолете.
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Екатерина Коршунова